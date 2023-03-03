Песков прокомментировал данные о давлении США на Германию из-за Украины

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

США продолжают наращивать поставки вооружений Украине и склоняют к этому европейских союзников, но это не сможет повлиять на исход конфликта, а только затянет его. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков прокомментировал сообщения о давлении США на Германию, чтобы последняя нарастила производство снарядов для Украины. Такие данные появились в преддверии визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон и его встречи с американским президентом Джо Байденом.

«Это ложится существенным бременем на экономику этих стран, это откликается отрицательно на благосостоянии граждан этих стран — в данном случае налогоплательщиков ФРГ. Им жить будет тяжелее», — добавил Песков.

Встреча Байдена и Шольца пройдет в Вашингтоне. В Белом доме рассказали, что переговоры будут сфокусированы преимущественно вокруг конфликта на Украине, а также могут затронуть Китай, писал Reuters.

По данным Bloomberg, на встрече Байден может оказать давление на Шольца, чтобы Германия увеличила производство боеприпасов для Украины: предположительно, стороны обсудят пути расширения сотрудничества по наращиванию производства.

С начала военной операции России на Украине США, Германия и другие страны Европы оказывают Киеву военную и экономическую помощь. По словам Шольца, после США Германия является второй по величине страной-донором Украины. В 2022 году Берлин предоставил Киеву помощь в размере более €12 млрд.

На ближайшее время запланированы совместные военные учения США, Германии и Польши, учения пройдут на территории последней. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, они послужат «четким сигналом» президенту России Владимиру Путину о том, что «НАТО отнюдь не так слабо, как он думал».