Песков прокомментировал данные о давлении США на Германию из-за Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 80,19 (+0,09) Инвестиции, 02 мар, 16:26 Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,22) Инвестиции, 02 мар, 16:26
Богомаз рассказал о состоянии пострадавшего из-за диверсантов мальчика Общество, 15:06
В Коломне подняли беспилотники для патрулирования после данных о взрыве Политика, 15:05
ТАСС сообщил о состоянии Костомарова после инсульта Спорт, 15:03
Путин подписал указ об отстранении акционеров за срыв гособоронзаказа Политика, 15:01
«Волна паники». Почему курс биткоина резко обвалился Крипто, 14:56
РФС оштрафовал «Волгу» за брошенный в игрока «Зенита» банан Спорт, 14:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Криптокредитор Celsius частично возобновил вывод средств Крипто, 14:39
Роскомнадзор назвал сроки для подключения операторов к системе «Антифрод» Общество, 14:33
В суде Подгорицы произошел взрыв Общество, 14:31
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 14:26
Дочь Пеле рассказала о последнем желании отца перед смертью Спорт, 14:16
С собственника требуют деньги за долги компании. На что он имеет право Pro, 14:12
Песков прокомментировал данные о давлении США на Германию из-за Украины Политика, 14:07
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков прокомментировал данные о давлении США на Германию из-за Украины

Дмитрий Песков: увеличение поставок оружия Украине не повлияет на исход конфликта
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

США продолжают наращивать поставки вооружений Украине и склоняют к этому европейских союзников, но это не сможет повлиять на исход конфликта, а только затянет его. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков прокомментировал сообщения о давлении США на Германию, чтобы последняя нарастила производство снарядов для Украины. Такие данные появились в преддверии визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон и его встречи с американским президентом Джо Байденом.

«Это ложится существенным бременем на экономику этих стран, это откликается отрицательно на благосостоянии граждан этих стран — в данном случае налогоплательщиков ФРГ. Им жить будет тяжелее», — добавил Песков.

Встреча Байдена и Шольца пройдет в Вашингтоне. В Белом доме рассказали, что переговоры будут сфокусированы преимущественно вокруг конфликта на Украине, а также могут затронуть Китай, писал Reuters.

По данным Bloomberg, на встрече Байден может оказать давление на Шольца, чтобы Германия увеличила производство боеприпасов для Украины: предположительно, стороны обсудят пути расширения сотрудничества по наращиванию производства.

С начала военной операции России на Украине США, Германия и другие страны Европы оказывают Киеву военную и экономическую помощь. По словам Шольца, после США Германия является второй по величине страной-донором Украины. В 2022 году Берлин предоставил Киеву помощь в размере более €12 млрд.

Читайте на РБК Pro
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ
Байден готовит налог на миллиардеров. Сколько заплатят Маск и Безос
Комната депрессии: почему из-за беспорядка ухудшается самочувствие
Как стать проджект-менеджером и вырасти до заработка в 200 тыс. руб.

На ближайшее время запланированы совместные военные учения США, Германии и Польши, учения пройдут на территории последней. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, они послужат «четким сигналом» президенту России Владимиру Путину о том, что «НАТО отнюдь не так слабо, как он думал».

Теги
Дмитрий Песков Олаф Шольц Джо Байден поставки оружия
Материалы по теме
Россия попросила Сербию объяснить сообщения о поставках боеприпасов Киеву
Политика
МИД заявил об озабоченности данными о поставках Сербией боеприпасов Киеву
Политика
Шольц назвал невозможным достижение мира на Украине без поставок оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter