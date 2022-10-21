Эрдоган заявил о планах провести «телефонную дипломатию» между Россией и Украиной

Эрдоган заявил о планах по «телефонной дипломатии» между Москвой и Киевом

По словам Эрдогана, Путин стал «более открыт» для переговоров с Киевом. Со стороны Зеленского президент Турции также увидел желание «преодолеть блокировку»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшее время проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров [с Киевом], чем ранее. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведем в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров», — сказал Эрдоган (цитата по газете Yeni Asır).

Накануне президент Турции провел телефонные переговоры с Зеленским. «Во время моего вчерашнего разговора с ним я почувствовал, что с его стороны подобной блокировки нет и что он тоже за то, чтобы ее преодолеть», — отметил он.

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Турция неоднократно предлагала себя в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. В частности, в конце марта в Стамбуле по предложению Анкары прошли переговоры российской и украинской делегаций. Кроме того, Эрдоган не раз предлагал организовать двустороннюю встречу Путина с Зеленским. Москва подчеркивала, что такая встреча возможна только после составления проекта по мирному урегулированию.

После того как Россия присоединила новые территории, Зеленский, с начала спецоперации неоднократно предлагавший переговоры с российским президентом, подписал указ об отказе вести их с Москвой при Путине. Путин, в свою очередь, в выступлении перед подписанием договоров о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, призвал Киев «немедленно прекратить все боевые действия» и «вернуться за стол переговоров». В ответ на указ Зеленского в Кремле президенту Украины предложили не зарекаться.

Между тем на этой неделе пресс-секретарь Эрдогана отметил, что в ближайшее время оснований для переговоров Путина и Зеленского нет.