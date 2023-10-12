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Война санкций ,  
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Латвия решила закрыть два КПП на границе с Россией

МВД Латвии предложило приостановить работу двух КПП на границе с Россией
Сюжет
Война санкций
МВД Латвии предложило приостановить работу двух КПП на границе с Россией, через один из них было разрешено въезжать украинцам из третьих стран. С 16 октября граждане Украины смогут сделать это только через Шереметьево
Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС
Фото: Valda Kalnina / EPA / ТАСС

МВД Латвии подготовило законопроект о приостановке действия КПП «Педедзе» и «Виентули» на границе с Россией в ответ на решение Москвы разрешить въезд из третьих стран для граждан Украины только через два пункта пропуска. Один из них — КПП «Лудовка» в Псковской области, на который можно попасть через «Виентули» с латвийской стороны.

«Такое решение предполагает, что на латвийско-российской границе создаются условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности. Есть основания полагать, что такое решение России является ответом на соответствующее решение Евросоюза, в том числе решение Латвии запретить въезд на территорию страны транспортных средств с российскими номерными знаками», — приводит телеканал LSM выдержку из текста законопроекта.

Семь европейских стран, в том числе Латвия, в сентябре решили запретить въезд на свою территорию на автомобилях с российскими номерами. Машину могут конфисковать. Запрет не распространяется на транзитные перевозки между Калининградской областью и Россией.

МИД Латвии отмечает, что на латвийско-российской границе рабочими останутся КПП «Терехова» и «Гребнева».

Изменения предлагается ввести с 16 октября, когда вступят в силу ограничения на въезд в Россию украинцев старше 14 лет из третьих стран. Они смогут попасть сюда только через КПП «Лудовка» и пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. В правительстве уточнили, что это временная мера, она направлена на обеспечение безопасности россиян.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по-прежнему могут въезжать в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми российскими регионами и сопредельными территориями, пояснили в правительстве.

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С 29 сентября украинцы могут въезжать в Россию и выезжать из нее по истекшим внутренним паспортам. Россия оставила для них безвизовый порядок въезда, украинская сторона с 1 июля прошлого года ввела визовый режим для россиян.

19 сентября Латвия закрыла один из двух погранпереходов на границе с Белоруссией «Силене» из-за потока нелегалов. Работа погранпункта «Патерниеки» продолжится, чтобы не повлиять на грузоперевозки. Президент Латвии Эдгар Ринкевичс допустил, что границы с Россией и Белоруссией в случае массового притока мигрантов могут быть закрыты.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Латвия граница таможенный пункт пропуска
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