Украинцы смогут въезжать в Россию по истекшим внутренним паспортам

Путин подписал указ о въезде украинцев в Россию по истекшим внутренним паспортам

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Граждане Украины теперь могут въезжать в Россию по истекшим внутренним паспортам, говорится в указе президента Владимира Путина. Он вступил в силу с 29 сентября.

Согласно документу, теперь украинцы могут осуществлять въезд и выезд из России по следующим документам (даже если их срок действия истек):

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт гражданина Украины;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт;

свидетельство о рождении (для детей до 16 лет);

удостоверение личности моряка;

удостоверение личности на возвращение на Украину.

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