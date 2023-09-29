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Украинцы смогут въезжать в Россию по истекшим внутренним паспортам
Путин подписал указ о въезде украинцев в Россию по истекшим внутренним паспортам
Граждане Украины теперь могут въезжать в Россию по истекшим внутренним паспортам, говорится в указе президента Владимира Путина. Он вступил в силу с 29 сентября.
Согласно документу, теперь украинцы могут осуществлять въезд и выезд из России по следующим документам (даже если их срок действия истек):
- паспорт гражданина Украины;
- загранпаспорт гражданина Украины;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- свидетельство о рождении (для детей до 16 лет);
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение личности на возвращение на Украину.
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