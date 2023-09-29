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Политика ,  
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Украинцы смогут въезжать в Россию по истекшим внутренним паспортам

Путин подписал указ о въезде украинцев в Россию по истекшим внутренним паспортам
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Граждане Украины теперь могут въезжать в Россию по истекшим внутренним паспортам, говорится в указе президента Владимира Путина. Он вступил в силу с 29 сентября.

Согласно документу, теперь украинцы могут осуществлять въезд и выезд из России по следующим документам (даже если их срок действия истек):

  • паспорт гражданина Украины;
  • загранпаспорт гражданина Украины;
  • дипломатический паспорт;
  • служебный паспорт;
  • свидетельство о рождении (для детей до 16 лет);
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение личности на возвращение на Украину.

Материал дополняется

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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