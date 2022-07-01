Украина ввела визовый режим для россиян

Визу можно оформить в визовых центрах или в третьих странах, но и она не является гарантией, что россиянина пустят в страну

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Украина ввела визовый режим для всех въезжающих на ее территорию граждан России, он начинает действовать с 1 июля. С этого дня перестало действовать соглашение между правительствами России и Украины «О безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией». Теперь россияне не смогут въезжать на территорию Украины, находиться в стране и покидать ее пределы, а также следовать через нее транзитом, если у них нет визы. Ее можно оформить в визовых центрах компании VFS Global в восьми городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Самара) или в третьих странах.

При этом сам факт наличия визы не гарантирует, что россиянина пропустят через границу: окончательное решение о въезде иностранных граждан будут принимать сотрудники пограничной службы, подчеркивали в украинском МИДе.

Изменить правила въезда в страну для россиян в середине июня предложил президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснял, что власти идут на подобный шаг из-за «беспрецедентных угроз национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» страны. Глава государства отреагировал на петицию от 11 февраля 2022 года на президентском сайте, к 25 мая она набрала 26,7 тыс. голосов. Президент Украины рассматривает петиции, набравшие как минимум 25 тыс. голосов.

Предложение Зеленского о введении визового режима одобрило правительство Украины. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала решение украинских властей «очередной дикостью».

Безвизовый режим между Россией и Украиной действовал с 1997 года. Россияне могли находиться в соседней стране без визы максимум 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда на ее территорию. Для въезда достаточно было предъявить загранпаспорт, срок действия которого истекал после окончания поездки.



В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса Украина запрещала въезд иностранцев в страну, но позднее ограничение отменили. Вместо этого власти начали требовать у въезжающих справку о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, после чего Зеленский ввел в стране военное положение и заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Верховная рада неоднократно продлевала действие военного положения, в последний раз это произошло 22 мая. По состоянию на 26 июня известно, что военное положение на Украине сохранится как минимум до 23 августа.

По данным портала Visit Ukraine, на время действия военного положения в стране приостановлено авиасообщение, однако иностранцы могут въезжать на Украину и покидать ее, пользуясь наземным транспортом. Работать продолжают украинские пункты пропуска на границах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдавией, однако пункты пропуска на границах с Россией, Белоруссией и непризнанной Приднестровской республикой закрыты.