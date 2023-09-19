Латвия закрыла один из двух КПП на границе с Белоруссией из-за притока нелегалов

Латвия решила закрыть один из двух погранпунктов на границе с Белоруссией

Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Один из двух действующих погранпереходов на границе между Латвией и Белоруссией закрыт из-за потока нелегалов. Об этом сообщило латвийское МВД.

Правительство Латвии приняло решение о закрытии пограничного пункта «Силене», поскольку «давление нелегальной иммиграции утроилось за короткий период времени». По информации МВД, в сентябре сотрудники Госпогранслужбы Латвии предотвратили 1773 попытки незаконно пересечь границу со стороны Белоруссии, в августе было 1615 таких попыток. В министерстве отметили, что работа погранпункта «Пятерниеки» продолжится, чтобы не повлиять, в частности, на грузоперевозки.

КПП «Силене» находится неподалеку от населенного пункта Урбаны Витебской области на севере Белоруссии.

В Государственном таможенном комитете (ГПК) Белоруссии заявили, что работа КПП «Силене» продолжается. «Латвийская сторона о прекращении движения официально не информировала контролирующие органы Беларуси. Транспорт через пункт пропуска в настоящее время перемещается», — говорится в сообщении комитета. При этом со стороны Латвии «ведутся работы по установлению ограждения, препятствующего движению автомобилей».

ГПК уточнил агентству БелТА, что, по официальной информации, работа КПП «Силене» прекратится с 20:00 19 сентября в одностороннем порядке на неопределенный срок.

С 11 августа этого года по 10 февраля 2024 Государственная пограничная служба Латвии на границе с Белоруссией будет работать в усиленном режиме из-за попыток незаконно пересечь страну.

18 августа Литва закрыла два из шести пунктов пересечения границы с Белоруссией — в Шумскасе и Тверечюсе. Тогда министр внутренних дел Агне Билотайте объяснила, это решение является одной из превентивных мер, направленных на контроль угроз национальной безопасности и возможных провокаций на границе.

28 августа министры Польши и стран Балтии обсудили план полного закрытия своих границ с Белоруссией. Представители балтийских стран заявляли, что КПП на границе с Белоруссией закрываются, чтобы «снизить угрозы», вызванные передислокацией ЧВК «Вагнер» в эту страну.