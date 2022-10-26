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МИД предложил сохранить безвизовый порядок въезда в Россию для украинцев

МИД предложил сохранить для украинцев возможность безвизового въезда после 1 января
Украина летом ввела для россиян визовый режим. В МИД России считают, что ответные ограничения со стороны Москвы не повлияют на «официальный Киев» и создадут дополнительные сложности для украинских беженцев
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Граждане Украины с 1 января 2023 года по-прежнему смогут въезжать на территорию России без виз, следует из предложенного МИДом проекта.

«Предлагается сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации после окончания действия соглашения [между Россией и Украиной о безвизовом режиме] 1997 года», — говорится в документе.

После начала спецоперации Украина ввела для россиян визовый режим, он начал действовать 1 июля. Киев пошел на такой шаг из-за «беспрецедентных угроз национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны», объяснил президент Владимир Зеленский.

В начале сентября в МИД России заявили, что граждане Украины смогут въезжать в страну без визы до 1 января 2023 года, то есть до остановки действия межправительственного соглашения о безвизовом режиме.

Замглавы ведомства Андрей Руденко отметил, что в Москве обсуждают ответные меры на запрет Киева. Однако в пояснительной записке к проекту указа МИД пишет, что «принятие российской стороной зеркальных мер путем введения визового режима не окажет влияния на официальный Киев, который нацелен на прекращение контактов между гражданами двух стран». Кроме того, в ведомстве не хотели бы, чтобы ответные меры затронули рядовых украинских граждан, в частности беженцев.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД Украина въезд безвизовый режим
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