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Война санкций ,  
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Президент Латвии допустил закрытие границы с Россией

Ринкевич: Латвия готова закрыть границу с Белоруссией и Россией из-за мигрантов
Сюжет
Война санкций
В случае массового притока мигрантов Латвия готова закрыть границу с Белоруссией и Россией, заявил Эдгар Ринкевич. Ранее Рига решила закрыть один из двух погранпунктов на латвийско-белорусской границе
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Латвия готова закрыть границу с Белоруссией и Россией в случае массового притока нелегальных мигрантов, заявил президент страны Эдгар Ринкевич на встрече с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Во время беседы стороны обсудили возможность гибридных атак на латвийской границе с Белоруссией.

«Ринкевич заверил, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Белоруссией и Россией, особенно в случае массового притока мигрантов», — говорится на сайте латвийского президента.

19 сентября МВД Латвии сообщило о закрытии одного из двух погранпереходов на границе с Белоруссией «Силене» из-за потока нелегалов. Работа погранпункта «Пятерниеки» продолжится, чтобы не повлиять на грузоперевозки.

По данным полиции, в сентябре сотрудники Госпогранслужбы Латвии предотвратили 1773 попытки незаконно пересечь границу со стороны Белоруссии.

Погранпереход «Силене» находится недалеко от населенного пункта Урбаны (Витебская область) на севере Белоруссии.

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В середине августа Литва закрыла два из шести пунктов пересечения границы с Белоруссией — в Шумскасе и Тверечюсе, чтобы предотвратить «угрозу национальной безопасности и возможные провокации на границе».

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что Минск больше не будет помогать контролировать незаконную миграцию на границе.

После этого число незаконных пересечений границы ЕС со стороны Белоруссии значительно увеличилось. В ЕС сочли, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти. В Минске отвергли обвинения.

На фоне миграционного кризиса на восточных границах Польши и стран Балтии начали возводить заграждения, но это не привело к существенному сокращению потока нелегалов.

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Виктория Громова Виктория Громова
Латвия Белоруссия Россия граница
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