Россия ограничит въезд украинцам из третьих стран

Граждане Украины от 14 лет и старше, прибывающие из третьих стран, смогут попасть в Россию только через КПП «Лудонка» в Псковской области или аэропорт Шереметьево

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Правительство России ввело временный порядок въезда для граждан Украины от 14 лет и старше, прибывающих из третьих стран: они могут попасть в Россию только через КПП «Лудонка» в Псковской области или аэропорт Шереметьево, сообщил «Интерфакс». Агентство пишет, что правила вступят в силу с полуночи 16 октября.

В документе отмечается, что эта мера временная, она направлена на обеспечение безопасности россиян в сложившихся условиях.

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Украинцы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по-прежнему могут въезжать в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми российскими регионами и сопредельными территориями, пояснили в правительстве.

29 сентября президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий украинцам въезжать в Россию и выезжать из нее по внутреннему паспорту Украины, даже если его срок истек. С этого дня граждане Украины могли приезжать в страну и уезжать из нее по украинскому паспорту, загранпаспорту, дипломатическому паспорту, служебному паспорту, свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), удостоверению личности моряка или удостоверению члена экипажа воздушного судна.

С 1 июля 2022 года Украина ввела визовый режим для российских граждан. Россия сохранила для граждан Украины безвизовый порядок въезда.