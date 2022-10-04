Reuters: США не будут ограничивать зимой экспорт своего газа в Европу

Reuters узнал, что США не будут ограничивать зимой экспорт газа в Европу

Несмотря на ожидаемый рост цен на газ внутри США, в Белом доме по-прежнему уверены, что ограничение экспорта газа в Европу «является крайней мерой», которая может «разрушить отношения с союзниками в Европе»

Фото: Gary Cameron / Reuters

США не будут вводить никаких запретов или ограничений на экспорт своего природного газа в Европу этой зимой, сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников в американской администрации.

По словам одного из собеседников агентства, США уже перевыполнили обещанную цель — поставить в Европу дополнительно 15 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в этом году. И хотя запасы природного газа в стране оказались на исторически низком уровне после того, как американские компании последние месяцы экспортировали рекордные объемы в Европу, Вашингтон не намерен ограничивать экспорт энергоносителей в ЕС, говорят источники.

При этом на фоне рекордных поставок в Европу ожидается рост цен на электроэнергию в США. По прогнозу Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи в области энергетики (NEADA), средняя стоимость отопления домов в США вырастет на 17,2% по сравнению с прошлой зимой. А сама цена на природный газ, который используется для отопления более половины американских домохозяйств, поднимется на 34% по сравнению с прошлым годом и на 66% по сравнению с зимой 2020/2021.

Тем не менее в Белом доме по-прежнему уверены, что ограничение экспорта газа в Европу «является крайней мерой», которая может «разрушить ключевые отношения с союзниками в Европе», пишет Reuters.

В марте президент США Джо Байден заключил соглашение с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о поставках дополнительных 15 куб. м СПГ в Европу. Одной из целей этой инициативы называлось снижение зависимости Евросоюза от поставок российского природного газа. В начале сентября уполномоченная ЕК по энергетике Кадри Симсон сообщила в Twitter, что с начала года ЕС получил из США свыше 40 млрд куб. м СПГ, что почти вдвое превышает объемы поставок за весь 2021 год.

Соглашение о дополнительных поставках США и ЕС заключили после того, как Россия решила перевести все расчеты за газ в рубли. Говоря об этих поставках, в Кремле еще в марте предупредили, что помощь США обойдется Европе «по двойной цене», поскольку Вашингтон не станет поставлять газ и нефть бесплатно. «У европейцев есть реальный выбор: или платить рублями по цене ниже рыночной, по фиксированным контрактам, или получать «помощь» по двойной цене от Америки», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.