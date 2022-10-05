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Новак заявил о готовности поставлять газ по уцелевшей нитке Nord Stream 2

Новак: Россия готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока-2»
Из четырех ниток газопроводов системы «Северный поток» уцелела только одна — по словам Новака, Россия может поставлять по ней газ в Европу
«Газпром» GAZP ₽210,66 -0,03% Купить
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Россия готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока-2», заявил вице-премьер Александр Новак в эфире канала «Россия 24».

«Если будут приняты соответственные решения европейскими коллегами о необходимости поставок газа для европейских потребителей по данному газопроводу, будут проведены все необходимые юридические формальные процедуры для запуска, мы будем готовы обеспечивать поставку по данному маршруту», — сказал он. Сертификация «Северного потока-2» в Европе была приостановлена в конце февраля, после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

В конце сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли взрывы. Разрушения были зафиксированы на обеих нитках первого газопровода и на одной — второго.

«Газпром» 3 октября сообщил, что давление в поврежденных нитках стабилизировалось, утечки газа прекратились. В компании рассказали, что работают над снижением давления в последней уцелевшей трубе, откачивая оттуда газ. «Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа», — объяснили в «Газпроме».

Новак говорил, что техническая возможность отремонтировать газопроводы есть, но это потребует времени и денег.

Расследованием взрывов занимаются Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошло ЧП, а также Германия. Российские власти намекали на причастность к диверсиям Соединенных Штатов, указывая, что Вашингтону выгодна приостановка поставок российского газа в Европу. Новак призвал привлечь к расследованию российских специалистов: это, по его словам, поспособствует объективной оценке случившегося.

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