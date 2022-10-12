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РБК и Smartway, 14:04
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Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели. Видео
Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели. Основная тема мероприятия — «Глобальная энергетика в многополярном мире»
Теги
Владимир Путин
энергетика
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