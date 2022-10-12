Песков назвал неправдой сообщения об обсуждении Маском Украины с Путиным
Сообщение о том, что основатель Tesla и Space X Илон Маск общался с российским президентом Владимиром Путиным перед публикацией своего плана по урегулированию на Украине, не соответствует действительности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, это неправда», — цитирует Пескова «Интерфакс».
Ранее информацию опроверг сам предприниматель. Он сообщил, что общался с российским президентом только один раз. Это было около 18 месяцев назад, темой был космос (в мае 2021 года Маск участвовал по видеосвязи в марафоне «Новое знание». — РБК).
О разговоре Путина и Маска написало издание Vice со ссылкой на экономиста Яна Бреммера. По его словам, Маск сообщил ему о личном разговоре с Путиным, где последний рассказал о готовности к переговорам с Киевом, но только на условиях России. Среди них — признание российского суверенитета над Крымом, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, а также постоянный нейтральный статус для Украины. Бреммер также утверждал, что Путин заявил Маску, что цели будут достигнуты, «несмотря ни на что», включая возможность нанесения ядерного удара, если Украина вторгнется в Крым.
3 октября Маск написал в Twitter, то конфликт на Украине закончится тем, что Крым останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Среди других условий, которые может включать мирное соглашение, предприниматель назвал нейтральный статус Украины и договоренность об обеспечении Крыма водой.
Украинские официальные лица раскритиковали пост Маска. Кремль назвал его позитивным, но указал, что подобные предложения «разбиваются о такие решения, как решение Зеленского о невозможности переговоров с Путиным».