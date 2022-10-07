Маск назвал себя «фанатом Украины, но не Третьей мировой войны»

Маск ранее высказался о потенциальных условиях мирного соглашения Москвы и Киева, а также заявил, что итоги референдумов связаны с тем, что жители востока Украины предпочитают Россию

Илон Маск (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что является «большим фанатом Украины», но не сторонником Третьей мировой войны. Об этом он написал в своем «Твиттере», отвечая на публикацию издания KyivPost, которое призвало Маска прекратить попытки «изображать из себя эксперта по Украине».

«Я большой фанат Украины, но не Третьей мировой войны», — написал Маск.

KyivPost (англоязычный еженедельник, который выходит на Украине с 1995 года) назвало ситуацию с высказываниями Маска об Украине «выходящей из-под контроля». «Просто остановись, Илон. Это нормально признать, что ты перестарался с чем-либо. Просто перестань», — говорится в посте издания в «Твиттере».

В начале октября Маск выразил мнение, что конфликт на Украине закончится тем, что Крым останется частью России, а на занятых российскими войсками территориях повторно пройдут референдумы под наблюдением ООН. Среди условий мирного соглашения между Москвой и Киевом Маск назвал нейтралитет Украины и договоренности по водоснабжению Крыма. «С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход», — написал предприниматель.

Он также заявил, что в случае «тотальной войны» с Россией победа Украины будет маловероятной. По мнению Маска, итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях связаны с тем, что «в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию».

Высказывания Маска подверглись резкой критике на Украине. В Кремле назвали «позитивным» тот факт, что «такой человек, как Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации», а его слова о жителях востока Украины пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал «констатацией реальности».

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. В сентябре в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых, по данным местных властей, большинство избирателей проголосовали за вхождение в Россию. Территории были включены в состав России после ратификации соответствующих договоров и изменений в Конституции. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подписал указ об отказе Киева вести переговоры с Москвой, а западные страны ввели против России новые санкции.