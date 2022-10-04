Кремль заявил, что идеи Маска о мире с Украиной «заслуживают внимания»

Илон Маск (Фото: Steve Nesius / Reuters)

Твит Илона Маска об исходе конфликта России и Украины «не дал спать многим в Европе», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«На самом деле это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск ищет пути выхода из ситуации… Там многие идеи заслуживают внимания. Что касается референдумов, то жители уже высказали свое отношение», — сказал Песков.

В то же время, по словам представителя президента, все эти размышления «разбиваются о такие решения, как сегодняшнее решение Зеленского о невозможности переговоров с Путиным».

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