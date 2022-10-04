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Зеленский запустил опрос «какой Илон Маск вам нравится больше?»

Ранее Маск спрогнозировал, что Крым, вероятно, останется частью России, а в занятых российскими войсками регионах могут вновь пройти референдумы, но уже под эгидой ООН. Бизнесмен прикрепил опрос с просьбой оценить его предложения
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на пост богатейшего бизнесмена мира Илона Маска о том, как по его мнению бы мог завершиться конфликт на Украине, предложил в своем «Твиттер» выбрать, кем считать бизнесмена — другом Украины или другом России.

Ранее Маск опубликовал в «Твиттере» пост, в котором предположил, что конфликт на Украине может завершиться тем, что Крым останется частью России, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН. По состоянию на 23:15 мск 37% пользователей согласились с его доводами, а 63% не поддержали их.

В ответ на опрос Маска Зеленский запустил свой собственный, где спросил «какой Илон Маск вам нравится больше?». На момент выхода материала среди вариантов ответа: «тот, который поддерживает Украину» и «тот, который поддерживает Россию». За первый вариант на 23:15 мск проголосовали 85%, за второй — 15%.

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Позже американский предприниматель опубликовал другой пост, в котором назвал маловероятной победу Украины в «тотальной войне». Маск заметил, что население России в три раза больше чем на Украине и в случае объявления полной мобилизации одержать победу Киеву, скорее всего, не получится.

Частичная мобилизация в Росии была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируют 300 тыс. человек, или около 1% от мобилизационного резерва. На Украине с февраля объявлена полная мобилизация.

30 сентября Путин также объявил о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее на территориях прошли референдумы, где подавляющее большинство проголосовали за вхождение в состав России. Зеленский после этого отказался от переговоров с Россией «пока Путин — президент».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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