Маск объяснил, почему назвал себя инопланетянином

Илон Маск (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Предприниматель Илон Маск, выступая на российском марафоне «Новое знание», объяснил, почему он называет себя инопланетянином и пришельцем из будущего, передает корреспондент РБК.

В ходе форума журналист напомнил, что в одном из интервью Маск упомянул, что он из будущего, и попросил бизнесмена это доказать. На это Маск ответил: «А разве это не очевидно?».

«Я шучу, пошучиваю иногда. И когда меня спрашивают: «Ну разве вы не инопланетянин?», я говорю: «Ну разве это не очевидно?», — пояснил он, добавив, что работает с технологиями.

В начале апреля Илон Маск ответил в Twitter на вопрос пользователя, является ли он инопланетянином: «Очевидно».