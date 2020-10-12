Баку обвинил Ереван в ударе по городу баллистической ракетой

Как утверждает президент Азербайджана Ильхам Алиев, решение об ударе по Гяндже принял лично премьер Армении Никол Пашинян. Удар, по данным Баку, был нанесен 11 октября. Азербайджанская сторона заявляет, что ракета попала в жилой дом, в результате погибли и пострадали люди.
В Ереване обвинения в ударе по Гяндже опровергают. «Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности», — заявила накануне пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Боевые действия между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха возобновились 27 сентября, стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. На переговорах в Москве, которые прошли 9 октября, главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве российского министра Сергея Лаврова договорились о перемирии. Оно начало действовать с 11:00 мск 10 октября, но в тот же день участники боевых действий обвинили друг друга в его нарушении и обстрелах.
Алиев называет условием перемирия вокруг Нагорного Карабаха вывод из региона всех армянских военных и предлагает включить в переговоры Турцию. Пашинян требует ухода Анкары с Южного Кавказа. По утверждению армянской стороны, Анкара поддерживает Баку в боевых действиях, Азербайджан и Турция это отрицают.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.