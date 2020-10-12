Баку обвинил Ереван в ударе по городу баллистической ракетой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 77,02 (0) Инвестиции, 13:44
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 91 (+0,29) Инвестиции, 13:44
Минтруд назвал число бедных в России Общество, 16:26 В МВД Белоруссии пригрозили протестующим боевым оружием Политика, 16:26 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 16:26 Как начать зарабатывать на криптовалюте без крупных вложений. 3 способа Крипто, 16:25 В каких регионах вернули ограничения из-за COVID-19. Карта Общество, 16:16 Суд не стал закрывать стадион «Спартака» за нарушение санитарных норм Спорт, 16:11 В правительстве опровергли сообщения о переводе сотрудников на удаленку Общество, 16:09 Запросы общества vs потребности бизнеса: что важнее в 2020 году Pro, 16:06 Главы МИД ЕС договорились ввести санкции из-за отравления Навального Политика, 16:05 Евразийский фонд назвал условия выдачи Белоруссии кредита на $500 млн Экономика, 16:00 Сервис подачи информации о работающих на удаленке не выдержал нагрузки Общество, 15:59 Суд в Минске отклонил жалобу на продление ареста Бабарико Политика, 15:59 Ольга Барская — о качественном времени и медитации на дороге РБК и Mercedes-Benz, 15:57 Лисин и владелец Wildberries представят проекты для нового инвестрежима Бизнес, 15:46
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Баку обвинил Ереван в ударе по городу баллистической ракетой

В Азербайджане утверждают, что удар по Гяндже был нанесен ракетой системы «Эльбрус» (в классификации НАТО — Scud), а решение об атаке принял лично Пашинян. В Минобороны Армении обвинения в обстреле города накануне опровергли
Местные жители в жилом районе города, разрушенном в результате ракетного обстрела 11 октября,&nbsp;Гянджа, Азербайджан.
Местные жители в жилом районе города, разрушенном в результате ракетного обстрела 11 октября, Гянджа, Азербайджан. (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Ракетный удар по жилому району азербайджанского города Гянджа был нанесен баллистической ракетой системы «Эльбрус» (в классификации НАТО — Scud), заявил на брифинге для иностранных дипломатов исполнительный директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов. По его словам, ракету выпустили ВС Армении.

Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Сегодня мы собрали последние обломки ракеты, запущенной по центральному густонаселенному району Гянджи», — цитирует Ахмедова «РИА Новости». Сначала специалисты заявили, что была выпущена ракета «Точка У», но благодаря анализу новых обломков они установили, что речь идет о снаряде системы «Эльбрус», добавил он.

Ахмедов отметил, что Scud способна нести ядерные боеголовки. Баку расценивает удар по Гяндже «как вандализм и варварство», приводит его слова азербайджанское агентство Trend.

Азербайджан обвинил Армению в гибели людей при обстреле города Гянджа
Политика
Фото:Zuma / ТАСС

Как утверждает президент Азербайджана Ильхам Алиев, решение об ударе по Гяндже принял лично премьер Армении Никол Пашинян. Удар, по данным Баку, был нанесен 11 октября. Азербайджанская сторона заявляет, что ракета попала в жилой дом, в результате погибли и пострадали люди.

В Ереване обвинения в ударе по Гяндже опровергают. «Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности», — заявила накануне пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: дешевая стратегия. Как дискаунтер Lidl завоевал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Боевые действия между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха возобновились 27 сентября, стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. На переговорах в Москве, которые прошли 9 октября, главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве российского министра Сергея Лаврова договорились о перемирии. Оно начало действовать с 11:00 мск 10 октября, но в тот же день участники боевых действий обвинили друг друга в его нарушении и обстрелах.

Алиев называет условием перемирия вокруг Нагорного Карабаха вывод из региона всех армянских военных и предлагает включить в переговоры Турцию. Пашинян требует ухода Анкары с Южного Кавказа. По утверждению армянской стороны, Анкара поддерживает Баку в боевых действиях, Азербайджан и Турция это отрицают.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Наталия Анисимова
Азербайджан Армения баллистическая ракета
Материалы по теме
Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня
Политика
В Азербайджане сообщили об обстрелах со стороны Армении города Гянджа
Политика
В Ереване сообщили детали визита главы МИД Армении в Москву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter