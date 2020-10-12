Баку обвинил Ереван в ударе по городу баллистической ракетой

В Азербайджане утверждают, что удар по Гяндже был нанесен ракетой системы «Эльбрус» (в классификации НАТО — Scud), а решение об атаке принял лично Пашинян. В Минобороны Армении обвинения в обстреле города накануне опровергли

Местные жители в жилом районе города, разрушенном в результате ракетного обстрела 11 октября, Гянджа, Азербайджан. (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Ракетный удар по жилому району азербайджанского города Гянджа был нанесен баллистической ракетой системы «Эльбрус» (в классификации НАТО — Scud), заявил на брифинге для иностранных дипломатов исполнительный директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов. По его словам, ракету выпустили ВС Армении.

«Сегодня мы собрали последние обломки ракеты, запущенной по центральному густонаселенному району Гянджи», — цитирует Ахмедова «РИА Новости». Сначала специалисты заявили, что была выпущена ракета «Точка У», но благодаря анализу новых обломков они установили, что речь идет о снаряде системы «Эльбрус», добавил он.

Ахмедов отметил, что Scud способна нести ядерные боеголовки. Баку расценивает удар по Гяндже «как вандализм и варварство», приводит его слова азербайджанское агентство Trend.