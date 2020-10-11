Азербайджан обвинил Армению в гибели людей при обстреле города Гянджа

По версии азербайджанской стороны, ракета попала в жилой дом и полностью разрушила здание, в результате чего погибли не менее пяти человек, несколько десятков пострадали. Ереван обвинения в обстреле опроверг

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Армянские вооруженные силы обстреляли второй по величине город Азербайджана — Гянджу, заявило в Facebook Министерство обороны Азербайджана.

«Город Гянджа подвергся обстрелу с территории Бердского района Армении», — сообщило ведомство.

В Ереване эти обвинения опровергли. «Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности», — написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По данным МЧС Азербайджана, ракета попала в жилой дом и полностью разрушила здание. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали 17 человек, спасатели извлекли из-под завалов тела пяти погибших, сообщили в ведомстве.