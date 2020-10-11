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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан обвинил Армению в гибели людей при обстреле города Гянджа

По версии азербайджанской стороны, ракета попала в жилой дом и полностью разрушила здание, в результате чего погибли не менее пяти человек, несколько десятков пострадали. Ереван обвинения в обстреле опроверг
Фото:Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Армянские вооруженные силы обстреляли второй по величине город Азербайджана — Гянджу, заявило в Facebook Министерство обороны Азербайджана.

«Город Гянджа подвергся обстрелу с территории Бердского района Армении», — сообщило ведомство.

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В Ереване эти обвинения опровергли. «Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности», — написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По данным МЧС Азербайджана, ракета попала в жилой дом и полностью разрушила здание. По предварительной информации, в результате обстрела пострадали 17 человек, спасатели извлекли из-под завалов тела пяти погибших, сообщили в ведомстве.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели пяти и ранении 28 человек в результате ракетного обстрела Гянджи. «В результате ракетного обстрела около 02:00 по местному времени (01:00 мск) 11 октября города Гянджа, расположенного на большом расстоянии от фронтовой зоны, погибли пять человек, ранены 28», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что снаряд попал в многоквартирный дом в центре города. Большой ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, добавили в Генпрокуратуре.

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Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж
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Бои между Арменией и Азербайджаном, спорящих по поводу Нагорного Карабаха, возобновились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в наступлении и ввели военное положение.

8 октября президент России Владимир Путин призвал прекратить бои в регионе, чтобы стороны могли обменяться пленными и телами убитых. В ходе переговоров в Москве Баку и Ереван договорились о временном перемирии с полудня 10 октября, однако почти сразу после наступления этого срока обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В частности, в ночь на 11 октября вновь прогремели взрывы в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

Авторы
Виктория Полякова, Михаил Юшков
обстрел Нагорный Карабах Армения Азербайджан режим прекращения огня
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