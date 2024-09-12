Как неудачное выступление Трампа повлияет на его шансы на выборах

Влиятельные республиканцы публично и анонимно делятся переживаниями по поводу неудачного выступления Дональда Трампа на теледебатах. Как это может сказаться на предпочтениях избирателей — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Почему дебаты прошли неудачно для Трампа

Теледебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис, которые прошли в Филадельфии в ночь с 10 на 11 сентября, разительно отличались от тех, что были у республиканца с действующим президентом США Джо Байденом двумя с половиной месяцами ранее. Неудачное выступление последнего вынудило его снять свою кандидатуру с выборов, но в этот раз в оборонительной позиции оказался уже Трамп.

Харрис не стала углубляться в свои достижения на посту вице-президента или отдельные аспекты предвыборной программы, лишь тезисно упомянув о планах по сокращению налогов для молодых родителей и малого бизнеса, и посвятила главные усилия тому, чтобы вывести Трампа из равновесия. Она как бы невзначай припомнила его уголовные дела, заявила, что все свое состояние он получил на «блюдечке с голубой каемочкой» в наследство, людям скучно на его предвыборных митингах, а мировые лидеры насмехаются над ним.

И Трамп — на свою беду — на эту наживку клюнул, сошлись во мнении американские обозреватели. Вместо того чтобы детально критиковать работу Харрис, республиканец тратил время, доказывая, что у него «самые масштабные митинги, самые невероятные митинги в политической истории». Вопрос, постоянный акцент на котором мог бы принести ему победу в споре, Трамп задал лишь в конце: «Она начала с того, что сказала, что собирается сделать это, сделать то, она собирается сделать все эти замечательные вещи. Но почему она их не сделала раньше? Она занимает свою должность уже три с половиной года. У них [с Байденом] было три с половиной года, чтобы исправить ситуацию на границе. У них было три с половиной года, чтобы создать рабочие места и все то, о чем мы говорили. Почему она этого не сделала до сих пор?»

При этом часть вины за свое неудачное выступление республиканец возложил на предвзятое отношение организаторов дебатов. Модераторы, телеведущие ABC Дэвид Мьюир и Линси Дэвис, пять раз во время эфира указали на некорректность заявлений Трампа, но на недостоверные слова Харрис (например, о том, что «впервые за столетие» американские военные не несут службу в зоне боевых действий) журналисты внимания не обратили. «Это было трое против одного», — пожаловался Трамп дружественному телеканалу Fox News сразу после завершения дебатов.

Не исключено, что это будут первые и последние дебаты между кандидатами в президенты от двух ведущих партий. Предвыборные штабы политиков не согласовывали дату следующей «очной ставки», по-видимому, решив сначала посмотреть, как пройдет первый раунд. Сразу после него команда Харрис заявила о желании провести еще один телепоединок. А вот Трамп, хотя и не полностью отказался от подобной затеи, признал в утреннем эфире Fox News на следующий день, что теперь «менее склонен» к этому. «Мы выиграли дебаты. Но у нас был ужасный, просто ужасный телеканал», — сказал он.

Дебаты 10 сентября посмотрели 67 млн человек. Это выше аудитории июньских дебатов между Трампом и Байденом (51 млн), но существенно уступает самым рейтинговым дебатам современности — между Трампом и Хиллари Клинтон в 2016 году (84 млн). Большинство (63%) зарегистрированных избирателей США, принявших участие в экспресс-опросе CNN и SSRS, признали победителем дебатов Камалу Харрис, 37% — Трампа. Опрос YouGov также дал победу кандидату демократов, правда, с меньшим отрывом: 54% зарегистрированных избирателей против 31% (еще 14% не смогли определиться с выбором).

Чем недовольны однопартийцы Трампа

Многие члены Республиканской партии не согласны с утверждением Трампа, что он победил на дебатах. Значительная часть из них делится с журналистами своим недовольством на условиях анонимности. «Все говорят: будь более дисциплинированным. Но это не в его стиле», — посетовал один конгрессмен в беседе с The Hill. Другой высокопоставленный функционер Республиканской партии рассказал NBC News, что его ставит в тупик «неспособность или нежелание [Трампа] понять, когда его заманивают в ловушку, и не попасться на нее». О том, что однопартийцы сочли выступление своего кандидата «ужасным», сообщает и Fox News. Собеседник телеканала в палате представителей даже сравнил его с «пожаром в мусорном баке».

Что же касается публичных высказываний, то в основном республиканцы критикуют предвзятость ведущих, но некоторые все же решились поделиться своим разочарованием от поведения экс-президента. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис выразил опасение, что дебаты сподвигли часть неопределившихся избирателей в его штате, особенно женщин, отдать свой голос за Харрис. «Я считаю, что прошлой ночью мы упустили много возможностей. Просто задай вопрос: считаете ли вы нынешнюю ситуацию на границе лучше, чем четыре года назад? Чувствуете ли вы себя лучше, оплачивая свои счета, чем четыре года назад? Вот про что надо было говорить», — отметил он.

С ним согласен и влиятельный сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм: «Я надеялся, что, когда она скажет: ты оставил после себя бедлам, — он ответит: нет, вовсе не так, ситуация на границе была самой спокойной за последние четыре года, ставки по ипотечным кредитам были ниже 3%, у нас были исторические мирные соглашения между арабами и израильтянами».

Сенатор от Оклахомы Джеймс Лэнкфорд хотя и раскритиковал модераторов ABC за предвзятость, признал, что Трамп сам попал в расставленные Харрис сети: «Причем он сделал это несколько раз. Он мог бы просто... сказать: вот что было четыре года назад, вот что происходит последние четыре года, почему так? Сенатор также выразил сожаление, что Трамп не уделил достаточное внимание дефициту бюджета и растущей угрозе со стороны Китая. Другие конгрессмены сетовали, что кандидату не хватило фокуса и дисциплины во время дискуссий об инфляции и иммиграции.

Жестче всех высказался бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, который в 2016 и 2020 годах играл ключевую роль в подготовке Трампа к дебатам, но с недавних пор стал одним из самых ярых критиков экс-президента. «[Камала Харрис] была на редкость хорошо подготовлена. Она расставляла ловушки, а он постоянно на что-то отвлекался, вместо того чтобы говорить о вещах, о которых ему следовало говорить. В этом разница между тем, кто хорошо подготовлен, и тем, кто не готов. Тот, кто готовил к дебатам Дональда Трампа, должен быть уволен! .. Это был огромный провал», — заявил он в интервью ABC.

Некоторым республиканцам и вовсе пришлось дезавуировать заявления Трампа в эфире — например, про иммигрантов с Гаити, якобы едящих собак и других питомцев жителей Огайо. «Я понятия не имею, что там происходит. Вот что я могу вам сказать: во Флориде у нас отличная гаитянская община. Это замечательные люди. Я провожу с ними много времени. Один из моих сотрудников — гаитянин, — заявил журналистам сенатор из Флориды Тим Скотт. — Я хожу в церковь с гаитянами. … Мой опыт общения с гаитянами во Флориде был очень положительным».

Как дебаты повлияют на шансы Трампа

Успешное выступление на дебатах было гораздо важнее для Харрис, поскольку у американского избирателя уже есть сложившееся представление о Трампе, считает Бен Уорнер, профессор политических коммуникаций в Университете Миссури. «Что они узнают за 90 минут, чего не знали последние девять лет? Что делает Харрис интересной, так это то, что [дебаты] — это своего рода первое впечатление о ней у многих избирателей. Люди знают вице-президентов по имени, но в большинстве случаев не имеют четкого мнения о них. За эти 90 минут они, вероятно, получили самое большое количество информации о ней», — отметил он в беседе с Associated Press.

Video

Доцент кафедры коммуникаций Мичиганского университета Дастин Карнахан отмечает, что имеющиеся исследования указывают на незначительное влияние дебатов на исход выборов. «Зрители дебатов, как правило, относятся к числу наиболее политически ангажированных людей и, следовательно, могут принять решение задолго до дебатов. Для них дебаты являются своего рода зрелищным видом спорта», — пояснил он. Однако дебаты могут отразиться на восприятии кандидатов неопределившимися избирателями. Причем наименее интересующиеся политикой избиратели, как правило, не смотрят собственно дебаты, а черпают информацию из последующего их изложения и обсуждения в медиа, утверждает эксперт.

Уже вышедшие материалы о восприятии дебатов неопределившимися избирателями и жителями «колеблющихся штатов» не дают однозначной картины, да и опираются на слишком небольшую выборку. Так, шесть из десяти принявших участие в опросе Reuters неопределившихся избирателей заявили после дебатов, что проголосуют за Трампа или склоняются к подобному решению. Журналисты The Wall Street Journal пообщались с пятью неопределившимися избирателями: четыре из них сочли победителем дебатов Харрис, но отметили, что это не сильно повлияло на их предпочтения; одна респондентка из Пенсильвании заявила, что отдаст свой голос за Трампа.

В похожем исследовании The Washington Post 23 опрошенных заявили о победе Харрис и лишь двое отдали ее Трампу. До телеэфира 12 опрошенных склонялись к тому, чтобы проголосовать за вице-президента, и после дебатов пятеро из них укрепились в своем решении поддержать кандидата демократов. Аналогичной динамики в отношении Трампа газета не зафиксировала. Более того, число респондентов, склоняющихся к тому, чтобы проголосовать за Трампа, уменьшилось с десяти до шести за ночь дебатов.

Один из советников Трампа на условиях анонимности признал в беседе с NBC News, что это было «не лучшее выступление» экс-президента, но усомнился, что это существенно повлияет на выборы. «Я думаю, он сделал достаточно, чтобы выйти из этого, не потеряв ни одного голоса. Как и у всего остального, у дебатов будет короткий срок годности. Люди переключат свое внимание на то, что будет дальше», — полагает он.

Роберт Кеннеди-младший, приостановивший свою независимую президентскую кампанию и призвавший поддержать Трампа, заявил, что неудачные дебаты могут привести к снижению поддержки республиканца среди независимых избирателей.

Усредненные данные общенациональных опросов общественного мнения, собранные и обработанные порталом FiveThirtyEight (проект ABC), еще до дебатов свидетельствовали об отрыве Харрис в 2–3 п.п. Но в семи колеблющихся штатах, исход голосования в которых во многом определит следующего хозяина Белого дома, ситуация выглядит довольно неоднозначно: Трамп удерживает небольшое преимущество в Северной Каролине, тогда как в Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании позиции кандидатов максимально близки.

Кроме того, республиканцы столкнулись с угрозой потерять Флориду, которая предыдущие два электоральных цикла голосовала за Трампа и у которой 27 выборщиков — столько же, сколько у Аризоны, Невады и Висконсина вместе взятых. Согласно свежему опросу Morning Consult, проведенному еще до дебатов, в этом штате Харрис отстает от экс-президента всего на 2 п.п. Демократам может отойти и сенаторское кресло от Флориды. «Люди просто устали. Они устали от хаоса. Они устали от шоу. Они устали от риторики. Вы видите это по тому, как Камала Харрис набирает обороты», — заявила председатель местного отделения Демпартии Никки Фрайд.