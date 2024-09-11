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Выборы президента США ,  
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Дебаты Трампа и Харрис. Прямая трансляция

Появились кадры с дебатами Трампа и Харрис
Сюжет
Выборы президента США

В США проходят первые дебаты кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партий — Дональда Трампа и Камалы Харрис. Они проходят в Филадельфии, их проводит телеканал ABC. Предыдущие дебаты проходили в июне — в них участвовали действующий президент США Джо Байден и Дональд Трамп. После них Байдена раскритиковали, что он выглядел не очень убедительно во время дебатов, а его выступление было неудачным. Сам Байден признал это и объяснил произошедшее усталостью. При этом изначально он опровергал, что собирается сняться с выборов, но позже объявил о выходе из предвыборной гонки. После этого о своем участии объявила вице-президент Камала Харрис.

Накануне дебатов Дональд Трамп сумел вырваться вперед в предвыборном опросе The New York Times/Siena College. Он опередил Камалу Харрис на 1%.

За чем следить на первых дебатах между Харрис и Трампом
Политика
Фото:Maik Meyer / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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