Самые яркие заявления Трампа и Харрис на дебатах. Видео
В США завершились первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис
В США прошли первые предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Поводами для взаимных упреков стали конфликт на Украине, мигранты, «насмешки мировых лидеров» и «исчезновение» Израиля
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