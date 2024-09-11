В США завершились первые дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

Самые яркие заявления Трампа и Харрис на дебатах. Видео

В США прошли первые предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Поводами для взаимных упреков стали конфликт на Украине, мигранты, «насмешки мировых лидеров» и «исчезновение» Израиля

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