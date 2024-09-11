 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

«В беде»: Time после дебатов поместил на обложку фото Трампа

Time после дебатов поместил на обложку фото Трампа с надписью «В беде»
Сюжет
Выборы президента США
Фото: TIME / X
Фото: TIME / X

Журнал Time выпустил обложку с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, застрявшем в песке. Изображение сопровождается подписью: «В беде».

Обложка появилась на сайте издания после дебатов политика с оппонентом — кандидатом на пост главы государства от демократов, нынешним вице-президентом США Камалой Харрис. Публикация вышла под заголовком «Как Камала Харрис сшибла Дональда Трампа с курса».

«Ты позоришь страну». Чем запомнились дебаты между Трампом и Харрис
Политика
Дональд Трамп и Камала Харрис

Дебаты Трампа и Харрис прошли на телеканале ABC 10 сентября. Для вице-президента они стали первыми в качестве кандидата на пост главы государства, а для республиканца — седьмыми в политической карьере. CNN назвал прошедшие дебаты «грандиозным успехом» Харрис, Fox News счел ее победу очевидной.

По результатам опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей заявили о победе Харрис. Более половины зрителей (54%) «в некоторой степени уверены» в способностях Харрис и Трампа руководить страной, при этом 36% заявили, что они полностью доверяют Трампу, а 32% — что они полностью доверяют Харрис.

Выборы президента США пройдут меньше чем через два месяца — 5 ноября.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать

10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Time дебаты Камала Харрис
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Кремлю не понравилось упоминание Путина на дебатах Трампа и Харрис
Политика
«Ты позоришь страну». Чем запомнились дебаты между Трампом и Харрис
Политика
«Проглотил наживку»: что американские СМИ пишут о дебатах Трампа с Харрис
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 17:51
Ставшая мемом на ОИ австралийская брейкерша возглавила мировой рейтингСпорт, 20:33
США передадут Украине еще $700 млн на энергетику и разминированиеПолитика, 20:31
США увеличат денежную помощь Армении более чем в два разаПолитика, 20:19
Удары дронов по самым удаленным от границы с Украиной районам. КартаПолитика, 20:18
Жительница Белгородской области получила ранение под артобстреломПолитика, 20:17
Чемпиона мира из «Челси» лишили водительских прав в ВеликобританииСпорт, 20:09
Почему ФРГ отказалась от политики открытых дверей и ввела погранконтрольПолитика, 20:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Крыму 22 нотариуса лишатся статуса из-за второго гражданстваПолитика, 20:00
На верховного муфтия Таджикистана напали с ножом в мечетиОбщество, 19:54
КПРФ ответила на обвинения Памфиловой в «безобразном поведении» депутатовПолитика, 19:53
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем отправился к МКСОбщество, 19:37
Глава СПЧ призвал мужчин служить в армии «на кухне или писарем»Политика, 19:25
Зеленский усомнился в существовании «мирного плана» ШольцаПолитика, 19:21
«В беде»: Time после дебатов поместил на обложку фото ТрампаПолитика, 19:21