«Проглотил наживку»: что американские СМИ пишут о дебатах Трампа с Харрис

10 сентября прошли первые теледебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Кандидаты спорили про экономику, аборты и конфликт на Украине, подчас переходя на личности. Какие выводы делают местные СМИ — в материале РБК

Фото: Adam Gray / Reuters

CNN

«Харрис вышла на сцену с четким планом: вывести Трампа из равновесия. По любым меркам, это был грандиозный успех. Когда вице-президент упомянула о судимости Трампа и нерешенных юридических проблемах, он разозлился. Когда она обвинила его в провале двухпартийного законопроекта об иммиграции, он огрызнулся сильнее. А когда Харрис предположила, что митинги Трампа были скучными, он чуть не проглотил наживку.

Вместо того, чтобы обсуждать вопросы, поднятые модераторами, в том числе те, которые Трамп считает одними из своих политических сильных сторон, бывший президент подробно рассказал о развлекательной ценности своих митингов, заявил, что администрация Байдена занимается его уголовным преследованием, и в течение долгого, странного периода настаивал — вопреки всем доступным доказательствам, — что мигранты поедали домашних животных американцев».

Fox News

«Для меня совершенно очевидно, что во вторник вечером вице-президент Камала Харрис выиграла, возможно, единственные дебаты между ней и бывшим президентом Дональдом Трампом. Вице-президенту тоже оказали некоторую помощь. Ей помогали и подстрекали к этому два модератора ABC News, которые, по-видимому, чувствовали необходимость проводить фактчек практически всего, что говорил бывший президент.

Бывший президент был явно разочарован и становился более резким по мере продолжения почти двухчасовых дебатов. И вице-президент, казалось, вновь обрела уверенность, увидев, что Трамп колеблется под безжалостными вопросами с ее стороны и от модераторов Дэвида Мьюира и Линси Дэвис. Хотя, по моей оценке, Харрис явно выиграла дебаты, совершенно не ясно, что эти дебаты, которые состоятся всего за 56 дней до выборов, существенно повлияют на их исход 5 ноября».

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The Hill

«Уравновешенная и сосредоточенная Харрис, казалось, одержала верх над Трампом в многочисленных дискуссиях на дебатах, которые были организованы ABC News. Временами она провоцировала его на раздраженный или брюзгливый тон. Часто ему приходилось защищаться.

Модераторы ABC Дэвид Мьюир и Линси Дэвис были гораздо более агрессивны в фактчекинге Трампа, чем их коллеги из CNN Джейк Таппер и Дана Баш, участвовавшие в печально известных дебатах между Трампом и президентом Байденом в июне. Плохая ночь для Трампа стала еще хуже сразу после окончания дебатов, когда музыкальная суперзвезда Тейлор Свифт поддержала Харрис».

MSNBC

«Одна из вещей, которая действительно поразила сегодня вечером, — это сценическое мастерство этих двух кандидатов. Камала Харрис неоднократно, почти постоянно, смотрела в камеру и разговаривала с людьми у телеэкранов, в то время как Дональд Трамп предпочитал использовать местоимение не «вы» или «я», а «она». Он адресовал все свои комментарии Харрис, а она все свои ответы адресовала телезрителям.

Она знала, перед кем выступала. И мне казалось, что она выступала перед умеренными и республиканцами. Она говорила на языке, который был приветлив к людям, которые, возможно, все еще сомневались. Она говорила об объединении страны, вместо того, чтобы клюнуть на уловку Трампа и говорить о политике личного. Не то чтобы это было неуместно, учитывая глубоко личные нападки Трампа на нее».

Vox

«По любым разумным показателям вице-президент Камала Харрис уверенно победила бывшего президента Дональда Трампа на президентских дебатах во вторник вечером. Она сделала это, продемонстрировав превосходное знание не только политики, но и психологии своего оппонента. Харрис тщательно продумала, как разозлить Трампа, как обманом заставить его отклониться от курса и как направить дискуссию в благоприятное для себя русло».

New York Times

«Камала Харрис удерживала инициативу в первых дебатах против Дональда Трампа, продемонстрировав свои прокурорские навыки, чтобы использовать любую возможность вывести бывшего президента из себя в 90-минутном столкновении взглядов и стиля.

Они яростно спорили об абортах и экономике, иммиграции и войне в Украине. Но в течение всего вечера мистер Трамп находился в оборонительной позиции, повторяя свои достижения [на посту президента], вместо того, чтобы по кусочкам разбирать ее [достижения на посту вице-президента]. Контраст был очевиден даже при отключении звука. Она улыбнулась. Он сердито посмотрел на нее. Он говорил дольше, но она диктовала условия вечера».

Washington Post

«Если демократы и были обеспокоены, что что-то могло привести к повторению неудачного выступления Байдена на дебатах в конце июня, которое привело к его выбытию, то эти опасения вскоре были развеяны. Харрис вернулась к форме, которая сделала ее безоговорочной победительницей дебатов на праймериз Демократической партии в начале 2020 года…

Она позаботилась о том, чтобы дебаты в подавляющем большинстве были посвящены Трампу и его менее привлекательным чертам характера. Харрис рассказала почти обо всех главных событиях, до которых Байден не смог добраться: уголовных процессах Трампа, «Проекте 2025», 6 января (2021 года, когда произошел штурм Капитолия. — РБК), его восхваление диктаторов, его критика Джона Маккейна и сообщения о пренебрежительном отношении к солдатам, расистское насилие в Шарлотсвилле, которое он преуменьшил, предположение Трампа о том, что он отменил бы некоторые статьи Конституции, критику со стороны бывших помощников Трампа и, возможно, что наиболее важно, вопрос права на аборт.

Она также провоцировала его, рассказывая о его часто сбивчивых речах на митингах и размерах толпы, а также ссылаясь на негативный отзыв о его экономическом плане со стороны его альма-матер, Уортонской школы Пенсильванского университета. Трамп часто наступал ей на пятки, сосредоточившись на защите своего населения [в качестве президента США], а не на нападках на Байдена и Харрис».

Politico

«По сути, из этих дебатов можно сделать три ключевых вывода. Во-первых, Харрис принесла себе огромную пользу; во-вторых, Трамп подтвердил самые серьезные сомнения тех, кто не был твердо на его стороне. Но третий вывод еще предстоит сделать: если Трамп не понесет никакого политического ущерба от этих дебатов, это означает, что он еще более неуязвим для традиционных политических перипетий, чем мы себе представляли.

Харрис знала, по каким целям она хотела попасть, и попала в них. У нее это получилось настолько хорошо, что люди Трампа могли заподозрить, что тайком пронесли телесуфлер. Она неоднократно говорила о своих планах снизить стоимость жилья, предоставить налоговые льготы молодым родителям, и, кстати, вы слышали, что она не собирается запрещать фрекинг и владеет оружием?

Но, пожалуй, еще более впечатляюще то, что Харрис превратила этот вечер в ночь Трампа — наихудшим из возможных способов. Предвыборная кампания снабдила Харрис набором ловушек, надеясь, что Трамп не сможет удержаться от того, чтобы на них попасться. Трамп не только проглотил наживку, но и принес пару своих собственных граблей, на которые он наступал снова и снова».

Time

«Уравновешенная и подготовленная Камала Харрис встретилась на президентских дебатах с раздражительным и тонкокожим Дональдом Трампом, и это не было похоже на честную борьбу. В течение почти двух часов во вторник вечером вице-президент эффективно намекала бывшему президенту на его глубочайшую неуверенность в себе, обрисовывая избирателям четкий выбор. Трамп в ответ неоднократно заглатывал наживку и удваивал ставки, что заставляло его идти по диким путям, впадать во вспышки гнева и возобновлять старые баталии. Избиратели увидели поразительную дихотомию в двух фигурах, у которых так мало общего, когда речь заходит о политическом чутье, личностных качествах и даже личной дисциплине. Харрис воспользовалась полным отсутствием последнего у Трампа, чтобы задать тон всему вечеру».