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Выборы президента США ,  
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Трампа и Харрис поймали на лжи во время дебатов

Трампа и Харрис поймали на лжи об инфляции, безработице и абортах
Сюжет
Выборы президента США
В США прошли первые — и, возможно, единственные — предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Организатор ABC, а также New York Times, NBC и CNN поймали кандидатов сразу на нескольких ложных заявлениях

Поздним вечером 10 сентября в Филадельфии состоялись первые предвыборные дебаты между кандидатами двух ведущих партий США — республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. Организатор мероприятия — телеканал ABC, — а также CNN, NBC и New York Times проанализировали заявления, сделанные политиками, и поймали их на лживых или некорректных утверждениях.

  • Слова Харрис: «Трамп оставил нам самый высокий уровень безработицы со времен Великой депрессии».

Это утверждение не совсем корректно. В апреле 2020 года, когда Трамп еще занимал пост президента США, безработица в США действительно подскочила до 14,8%, установив тем самым новый антирекорд со времен Великой депрессии. Однако к январю 2021 года, когда прошла инаугурация Джо Байдена, этот показатель опустился до 6,4% — это ниже, чем во время рецессии при Бараке Обаме (пик пришелся на октябрь 2009 года, когда безработица преодолела отметку в 10%).

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Политика

  • Слова Трампа: «У меня не было инфляции, практически никакой инфляции. У них была самая высокая инфляция, возможно, за всю историю нашей страны, потому что я никогда не видел худшего периода времени».

Это утверждение также не соответствует действительности. Совокупная инфляция за время президентства Трампа составила около 7,8%. При этом последний месяц его срока, в январе 2021 года, годовая инфляция снизилась до 1,4% под воздействием пандемии. Показатели инфляции при Байдене также нельзя назвать худшими в истории. Ее максимальный показатель в 9,1%, зафиксированный в июне 2022 года, ниже, чем, например, в 1980 году, когда инфляция почти преодолела отметку в 15%.

  • Слова Трампа: «Единственные рабочие места, которые они создали, — это восстановленные (после завершения рецессии, вызванной пандемией. — РБК)».

NYT отмечает, что администрация Байдена не только вернула утраченные в результате пандемии рабочие места, но и создала 6,5 млн дополнительных.

Трампа и Харрис поймали на лжи во время дебатов
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  • Слова Харрис: «Дональд Трамп заявил, что собирается создать рабочие места в промышленной отрасли. Но он их, напротив, потерял».

Это утверждение также не совсем корректно и нуждается в пояснении. До пандемии администрация Трампа смогла добиться создания около 500 тыс. рабочих мест в промышленной отрасли, но почти все были утрачены из-за пандемии коронавируса, которая стала шоком для всей мировой экономики, — то есть по не зависящим от политика причинам.

  • Слова Трампа: «Мы бы не оставили позади многих американцев (во время выхода войск из Афганистана. — РБК). И мы бы не оставили... мы бы не оставили позади совершенно новую прекрасную военную технику стоимостью $85 млрд».

Хотя американские военные и оставили часть оборудования в Афганистане, их суммарная стоимость явно преувеличена. США всего за 20 лет потратили на военную помощь Афганистану $83 млрд. По оценкам Генерального инспектора Министерства обороны, после вывода американских войск талибы захватили военную технику на сумму в $7,12 млрд.

  • Слова Трампа: «Мы вложили (в военную помощь Украине. — РБК) $250 млрд или даже больше, потому что они не просят Европу, которая выиграет от этого гораздо больше, чем мы. Они дают на $150 млрд меньше».

Согласно данным проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, Евросоюз и европейские страны по отдельности выделили военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине на общую сумму в примерно $207 млрд по сравнению с примерно $109 млрд, выделенными Соединенными Штатами. При этом США лидируют по стоимости военной техники и вооружений, которая уже была предоставлена Киеву, но не так значительно: $56,91 млрд против $56,84 млрд.

  • Слова Трампа о мигрантах: «В Спрингфилде они едят собак. Люди, которые приехали, едят кошек. Они едят домашних животных людей, которые там живут».

Это довольно спорное утверждение. Несмотря на то, что сторонники республиканца (включая кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса) активно тиражируют подобную информацию, местные власти ее опровергают и заявляют об отсутствии «заслуживающих доверия сообщений или конкретных заявлений о том, что домашние животные подвергаются вреду или жестокому обращению со стороны отдельных лиц из числа иммигрантов».

  • Слова Трампа: «Но когда вы смотрите на то, что она сделала с нашей страной, и когда вы смотрите на эти миллионы людей, которые приезжают в нашу страну ежемесячно, я думаю, что это 21 млн человек, а не 15 млн, как говорят люди, и я думаю, что это намного больше, чем 21 млн. Это больше, чем штат Нью-Йорк».

По официальным данным число мигрантов, прибывших в США без необходимых документов в период с февраля 2021 года по июль 2024 года, составило 10 млн человек. Даже если брать в расчет тех, кому удалось избежать столкновения с пограничниками (а по данным конгрессменов-республиканцев это порядка 1,7 млн человек), итоговая цифра получается ниже названной Трампом, даже если он оговорился, перепутав слова «ежемесячно» и «ежегодно».

  • Слова Харрис: «На сегодняшний день, впервые в этом столетии, ни один военнослужащий Соединенных Штатов не находится на службе в зоне боевых действий, ни в одной зоне военных действий по всему миру».

Это утверждение не соответствует действительности. Военнослужащие США дислоцированы, например, в зонах боевых действий в Сирии и Ираке, где подвергаются атакам со стороны местных террористических группировок. В январе 2024 года трое американских военнослужащих погибли в результате атаки дрона на авиабазу США в Иордании.

Экспресс-опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
Политика
Дональд Трамп и Камала Харрис

  • Слова Трампа: «Когда она баллотировалась [на выборы 2020 года], она была первой, кто покинул гонку, потому что потерпела неудачу».

Харрис действительно баллотировалась на пост президента США и сняла свою кандидатуру в декабре 2019 года, но сделала это позже многих других политиков-демократов, включая тогдашнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

  • Слова Харрис: «Если Дональд Трамп будет переизбран, он подпишет общенациональный запрет на аборты».

Трамп неоднократно заявлял, что не станет одобрять подобный шаг на общенациональном уровне, и считает правильным, чтобы каждый штат индивидуально занимался регулированием абортов.

  • Слова Трампа: «Они делают аборты на девятом месяце. Они даже делают это, и вы можете посмотреть на губернатора Западной Вирджинии, предыдущего губернатора Западной Вирджинии, не на нынешнего губернатора, который отлично справляется со своей работой, а на предыдущего губернатора. Он сказал, что ребенок родится, и мы решим, что с ним делать. Другими словами, они казнят ребенка»

Это утверждение ложное, на что Трампу сразу указала модератор дебатов Линси Дэвис. Ни в одном штате не разрешено убивать ребенка после рождения. Кроме того, Трамп оговорился, перепутав Вирджинию с Западной Вирджинией, когда цитировал слова бывшего губернатора первой Ральфа Нортэма. Он однажды сказал, что в редких случаях на поздних сроках беременности, когда плод нежизнеспособен, врачи принимают роды, реанимируют его, если того желает мать, а затем проводят с ней «беседу».

  • Слова Харрис: «Когда Дональд Трамп был президентом, он 60 раз пытался отменить Закон о доступном медицинском обслуживании — 60 раз».

Будучи президентом, Трамп действительно пытался отменить этот закон, призывая однопартийцев-конгрессменов принять соответствующий билль в 2017 году, но безуспешно. При этом с момента принятия закона в 2010 году республиканцы неоднократно голосовали за полную отмену или же внесение поправок в программу Obamacare — как существенных, так и совсем незначительных. Некоторые порталы насчитали от 70 до 100 подобных попыток, но большинство из них были предприняты до президентства Трампа.

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Дональд Трамп Камала Харрис выборы президента США
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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