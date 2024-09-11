«Ты позоришь страну»: чем запомнились первые дебаты Трампа и Харрис

В ночь с 10 на 11 сентября прошли первые — и, возможно, единственные теледебаты между кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. РБК собрал самые яркие заявления политиков

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Друг про друга

Несмотря на то, что дебаты начались с рукопожатия кандидатов по инициативе Харрис, за почти 2-часовой эфир они не раз переходили на личности, причем представитель Демпартии США делала это не реже своего оппонента. Так, Харрис заявила, что «мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом». «Я разговаривала с военачальниками, некоторые из которых работали с тобой, и они говорят, что ты позоришь страну», — сказала политик.

Харрис напомнила про уголовные дела, возбужденные против республиканца, а также заявила, что в случае победы тот «прекратит действие конституции и будет использовать Министерство юстиций против своих политических оппонентов». «Хорошо известно, что он восхищается диктаторами, хочет стать диктатором с первого дня [в Белом доме]», — сказала она. Говоря о своих ценностях, Харрис также не преминула уколоть оппонента, подчеркнув свое происхождение из среднего класса в противовес Трампу, который, по ее словам, «получил $400 млн на блюдечке с голубой каемочкой, а затем шесть раз объявлял себя банкротом».

Республиканец в ответ назвал Харрис «марксисткой». «Она войдет в историю как худший вице-президент», — сказал он. Трамп также возложил на Демократическую партию за совершенное на него покушение, заявив, что «получил пулю в голову» из-за риторики демократов в его адрес.

В ходе дебатов Харрис также, по собственному выражению, «сделала нечто действительно необычное»: пригласила телезрителей посетить один из предвыборных митингов Дональда Трампа. «Потому что это действительно интересное зрелище. Вы увидите, что во время своих митингов он рассказывает о вымышленных персонажах, таких как Ганнибал Лектер. Он расскажет о том, что ветряные мельницы вызывают рак. И вы также заметите, что люди начинают рано уходить с его митингов из-за усталости и скуки», — сказала политик. Трамп в ответ обвинил вице-президента, что она платит людям, чтобы они приходили на ее предвыборные мероприятия.

Про конфликт на Украине

Несмотря на то, что основной упор в дебатах был сделан на внутриполитическую повестку, часть вопросов модераторов была посвящена внешнеполитическим вопросам, включая подходы кандидатов к урегулированию конфликта на Украине. Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы завершит боевые действия еще до того, как официально вступит в должность.

«Что я сделаю — я поговорю с одним, я поговорю с другим, я соберу их в одном месте. Этой войны никогда бы не было… Байден понятия не имел, как с ним (президентом России Владимиром Путиным. — РБК) разговаривать, он понятия не имел, как это остановить, и теперь у вас миллионы погибших. И ситуация становится только хуже, и это может привести к Третьей мировой войне», — заявил республиканец.

При этом Трамп дважды уклонился от вопроса о том, хочет ли он победы Украины. Политик также посчитал искренними слова Путина о том, что Харрис стала «фаворитом» России после выбывания Байдена, поскольку при них Москве «сошли с рук невероятные вещи».

Харрис в ответ возразила, что Трамп говорит о том, что завершит конфликт за сутки, лишь потому, что просто «сдаст позиции». По ее словам, если бы Трамп победил в 2020 году и остался в Белом доме, то «Путин сейчас уже сидел бы в Киеве … и присматривался к остальной Европе, начиная с Польши».«Почему бы вам не рассказать 800 тыс. американцев польского происхождения прямо здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы сдались ради благосклонности и того, что считаете дружбой с известным диктатором, который съел бы вас на обед», — заявила политик.

В ходе прений Трамп также заявил, что Харрис отправили на переговоры с российским и украинским руководством с целью предотвратить боевые действия, но она потерпела неудачу. «Три дня спустя он ввел войска и начал войну, потому что все, что они говорили, было слабым и глупым, они говорили неправильные вещи. Эта война никогда не должна была начаться», — заявил он. Харрис назвала утверждения Трампа ложью.

Про войну на Ближнем Востоке

Кандидатам также предложили высказаться про войну между Израилем и ХАМАС, продолжающуюся уже почти год. Камала Харрис заявила, что боевые действия должны немедленно прекратиться, отметив, что единственный путь — соглашение о перемирии и освобождении заложников. «И поэтому мы будем продолжать круглосуточно работать над этим, понимая также, что мы должны наметить курс на создание двух государств. И это решение должно учитывать безопасность для израильского народа и Израиля в целом и в равной степени для палестинцев», — рассказала Харрис. Она также заверила, что всегда будет представлять Израилю возможность оборонять себя, особенного от Ирана и его прокси.

Трамп заявил, что Камала Харрис ненавидит Израиль, и предположил, что в случае ее избрания президентом еврейское государство «перестанет существовать в течение двух лет». «В то же время, по-своему, она ненавидит арабское население, потому что там все взлетит на воздух: арабы, евреи, Израиль. Израиля больше не будет», — воскликнул он.

Про восстановление экономики США

Харрис пообещала построить в США «экономику возможностей» за счет налоговых послаблений для американских семей с детьми в размере $6 тыс. и в размере $50 тыс. — для малого бизнеса. «С другой стороны, мой оппонент планирует сделать то, что он делал раньше, а именно снизить налоги для миллиардеров и крупных корпораций, что приведет к увеличению дефицита на $5 трлн. У моего оппонента есть план, который я называю «налогом с продаж» Трампа, который будет представлять собой 20%-ный налог на повседневные товары, на которые вы рассчитываете прожить месяц», — заявила демократ. По ее словам, экономическая политика Трампа увеличит расходы семей из среднего класса на $4 тыс. в год.

Трамп возразил, что он не планирует вводить никакие налоги с продаж, а говорит о необходимости ввести тарифы на определенные группы товаров. «Другие страны, наконец, через 75 лет рассчитаются с нами за все, что мы сделали для мира. И в некоторых случаях тарифы будут существенными. Как вы знаете, я получил миллиарды и миллиарды долларов от Китая. На самом деле, они (администрация Байдена. — РБК) так и не отменили тарифы, потому что это были такие большие деньги, что они не могли этого сделать», — парировал республиканец. Он также заверил, что введение новых тарифов не отразится на американских потребителях, а платить будут «Китай и все остальные страны, которые обкрадывали нас в течение многих лет».

Кандидаты в президенты США также обменялись взаимными обвинениями в ухудшении экономической обстановки в стране: Трамп возложил на демократов ответственность за рост инфляции, а Харрис обвинила экс-президента в «величайшей безработице со времен Великой депрессии».

Про миграционный кризис в США

Одной из самых главных тем, к которой на протяжение всех дебатов то и дело возвращался Дональд Трамп, стал миграционный кризис на южной границе США. Харрис в очередной раз заявила, что республиканец в феврале и мае воспрепятствовал принятию законопроекта, который позволил бы улучшить иммиграционную ситуацию. «Дональд Трамп взял трубку, позвонил кое-кому в Конгресс и сказал зарубить билль. И знаете почему? Потому что он предпочитал вести предвыборную кампанию вокруг проблемы, а не решать ее», — заявила демократ.

Трамп же возложил всю вину на демократов и заявил, что в случае избрания Харрис США превратятся в «Венесуэлу на стероидах» из-за всплеска преступности. «Что насчет тех людей, которые хлынули в нашу страну и убивают? Которым она позволила хлынуть к нам. Она была главной по границе. Помните об этом. Она была главной по границе, но не хочет, чтобы ее так называли, потому что ей стыдно за ситуацию на границе», — заявил он. Политик также обвинил демократов в попытках «импортировать» своих будущих сторонников в лице нелегальных иммигрантов.

Трамп также привел в пример ситуацию с Спрингфилде (штат Огайо) и утверждения о том, что мигранты из Гаити якобы крадут и едят домашних животных жителей города, которые активно обсуждаются последние пару дней среди республиканцев. Один из сыновей Трампа, Эрик, накануне опубликовал ИИ-изображение своего отца в окружении кошек и гусей, а Илон Маск — сгенерированное нейросетью изображение утенка и котенка с подписью «Спасите их». «[Мигранты] в Спрингфилде едят собак. Люди, которые приехали, едят кошек, они едят домашних животных людей, которые там живут. И это то, что происходит в нашей стране», — заявил он. Телеведущий ABC Дэвид Мьюир в ответ подчеркнул, что власти города заявляют об отсутствии доказательств нападений мигрантов на домашних животных.

Желая найти отклик у отдельных демографических групп, Трамп также заявил, что прибывающие в США нелегальные мигранты «отбирают рабочие места, которые сейчас занимают афроамериканцы и латиноамериканцы». «Они захватывают здания. Они совершают насильственные действия. Это те люди, которых она и Байден впустили в нашу страну. И они разрушают нашу страну», — заявил он.

Трамп также предложил Харрис немедленно покинуть площадку дебатов и отправиться в Вашингтон, чтобы подписать билль о закрытии границ. «Вытащи президента Соединенных Штатов из постели, разбуди его в 4:00 пополудни и скажи: «Давай, пойдем в офис, подпишем билль», — сказал он.