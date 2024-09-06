Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
В США 5 ноября состоятся очередные президентские выборы, во многом беспрецедентные и уникальные. Действующий глава государства и ведущий кандидат от Демократической партии США Джо Байден выбыл из гонки в конце июля, всего за три с небольшим месяца до даты голосования. Его место заняла вице-президент Камала Харрис, которая не пользовалась большой популярностью за время работы в Белом доме и неоднократно подвергалась критике, в том числе за неспособность существенно продвинуться в порученных ей миграционных вопросах.
Тем не менее за считанные недели Харрис удалось не только завоевать поддержку видных однопартийцев, но и нарастить преимущество перед своим главным оппонентом — экс-президентом США республиканцем Дональдом Трампом в опросах общественного мнения. Согласно усредненным данным портала FiveThirtyEight (проект телеканала ABC), по состоянию на 5 сентября отрыв кандидата от демпартии составил чуть более 3 п.п. — 47,2% у Харрис против 44,1% у Трампа.
Последнему никак не удается сократить отставание от Харрис — не помогло даже то, что независимый кандидат и бывший демократ Роберт Кеннеди-младший в конце августа приостановил свою кампанию и поддержал его кандидатуру.
Однако предсказать итоги президентских выборов по-прежнему сложно: преимущество Харрис не настолько велико, а до голосования остается еще два месяца, за которые ситуация может значительно поменяться в пользу одного или другого кандидата. 10 сентября между обоими пройдут первые теледебаты. Неудачное выступление Байдена на июньских дебатах вынудило того сняться с выборов. А 18 сентября ожидается вынесение приговора Трампу по делу о подлоге финансовой документации в целях сокрытия выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.
Для победы на президентских выборах одному из кандидатов необходимо набрать более половины голосов 538 выборщиков, представляющих 50 штатов и округ Колумбия. Они распределяются по итогам голосования в каждом конкретном штате (а в Мэне и Небраске в каждом конгрессионном округе). По этой причине лидерство в общенациональных опросах общественного мнения необязательно свидетельствует о высоких шансах того или иного политика на победу: история знает примеры, когда кандидат набирал больше голосов простых избирателей, чем оппонент, но уступал по количеству голосов выборщиков и проигрывал борьбу за Белый дом (так произошло с Хиллари Клинтон в 2016 году).
Несмотря на то что правом голоса смогут воспользоваться порядка 240 млн американцев по всей стране, решающую роль могут сыграть всего несколько десятков тысяч голосов в семи колеблющихся штатах — Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине. Лишь благодаря победе в традиционно продемократических (вроде Калифорнии и Нью-Йорка) или прореспубликанских (вроде Техаса и Небраски) штатах ни Трамп, ни Харрис не смогут достичь заветных 270 голосов — одному из них понадобится собрать выигрышную комбинацию из колеблющихся штатов. Нередко отрыв победителя от проигравшего в этих штатах минимален: так, в 2020 году перевес всего в 43,8 тыс. голосов в Аризоне, Джорджии и Висконсине позволил Байдену одержать победу над Трампом.
Текущие опросы общественного мнения указывают на крайне близкие позиции Харрис и Трампа во всех колеблющихся штатах, кроме Северной Каролины: там лидирует республиканец. Как пишут CNN и Washington Post, основная борьба развернется в Джорджии и Пенсильвании — разрыв между кандидатами там минимальный либо вообще отсутствует, а на рекламу в этих штатах оба предвыборных штабах тратят существенно больше, чем в 48 других. Если Трамп удержит Северную Каролину (16 голосов выборщиков), то победа в Джорджии (16 голосов) и Пенсильвании (19 голосов) позволит политику вернуться в Белый дом, даже если он уступит Харрис в оставшихся четырех колеблющихся штатах.
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