Трамп заявил, что выиграл дебаты и не считает необходимым новый раунд

Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хорошо выступил на дебатах и не уверен, что хочет проводить еще один раунд с кандидатом от демократов Камалой Харрис, сообщает Fox News.

«Это как в единоборствах: когда бой был плохим, бойца отправили в нокаут или он проиграл, первое, что он говорит: «Хочу реванш». Я должен подумать об этом, возможно, мне не стоит этого делать», — заявил Трамп.

По мнению бывшего президента США, это были его «лучшие дебаты за всю историю». Об этом политик также написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

В то же время большинство (63%) зарегистрированных избирателей США, принявших участие в экспресс-опросе CNN и SSRS, заявили о победе кандидата от демократов Харрис. Перед дебатами мнения тех же избирателей по вопросу о том, какой кандидат выступит лучше, разделились поровну: 50% сказали, что лучше выступит Харрис, а 50% — что Трамп. По усредненным данным последних опросов, Харрис немного опережает Трампа: 47,1% против 44,4%.

По словам Трампа, дебаты особенно дебаты удались потому, что в них участвовали «трое против одного». Трамп не уточнил, кого именно он подразумевает под своими соперниками.

Схожим образом теледебаты прокомментировал радиоведущий Бак Секстон. «Эти дебаты были полным обманом, все вопросы — это нападки на Трампа, это трое на одного. Возмутительно», — написал он, имея в виду модераторов дебатов на ABC Дэвида Мьюира и Линси Дэвис, которые неоднократно проверяли факты Трампа по различным темам во время выступления.

Первые предвыборные дебаты Трампа и Харрис прошли в ночь на 11 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания), организатором выступил телеканал ABC. РБК вел трансляцию.

Выборы президента США состоятся через два месяца, в начале ноября. Предыдущие дебаты проходили в июне — в них участвовали действующий президент США Джо Байден и Дональд Трамп. После них Байдена раскритиковали, что он выглядел неубедительно и в целом выступил неудачно. После этого был инициирован вопрос о его дальнейшем участии в предвыборной гонке. В итоге Байден объявил о выходе из кампании, вместо него кандидатом от Демократической партии стала действующий вице-президент США Камала Харрис.