 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Трамп заявил, что выиграл дебаты и не считает необходимым новый раунд

Сюжет
Выборы президента США

Экс-президент США, кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хорошо выступил на дебатах и не уверен, что хочет проводить еще один раунд с кандидатом от демократов Камалой Харрис, сообщает Fox News.

«Это как в единоборствах: когда бой был плохим, бойца отправили в нокаут или он проиграл, первое, что он говорит: «Хочу реванш». Я должен подумать об этом, возможно, мне не стоит этого делать», — заявил Трамп.

По мнению бывшего президента США, это были его «лучшие дебаты за всю историю». Об этом политик также написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

В то же время большинство (63%) зарегистрированных избирателей США, принявших участие в экспресс-опросе CNN и SSRS, заявили о победе кандидата от демократов Харрис. Перед дебатами мнения тех же избирателей по вопросу о том, какой кандидат выступит лучше, разделились поровну: 50% сказали, что лучше выступит Харрис, а 50% — что Трамп. По усредненным данным последних опросов, Харрис немного опережает Трампа: 47,1% против 44,4%.

«В беде»: Time после дебатов поместил на обложку фото Трампа
Политика
Фото:TIME / X

По словам Трампа, дебаты особенно дебаты удались потому, что в них участвовали «трое против одного». Трамп не уточнил, кого именно он подразумевает под своими соперниками.

Схожим образом теледебаты прокомментировал радиоведущий Бак Секстон. «Эти дебаты были полным обманом, все вопросы — это нападки на Трампа, это трое на одного. Возмутительно», — написал он, имея в виду модераторов дебатов на ABC Дэвида Мьюира и Линси Дэвис, которые неоднократно проверяли факты Трампа по различным темам во время выступления.

Первые предвыборные дебаты Трампа и Харрис прошли в ночь на 11 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания), организатором выступил телеканал ABC. РБК вел трансляцию.

Выборы президента США состоятся через два месяца, в начале ноября. Предыдущие дебаты проходили в июне — в них участвовали действующий президент США Джо Байден и Дональд Трамп. После них Байдена раскритиковали, что он выглядел неубедительно и в целом выступил неудачно. После этого был инициирован вопрос о его дальнейшем участии в предвыборной гонке. В итоге Байден объявил о выходе из кампании, вместо него кандидатом от Демократической партии стала действующий вице-президент США Камала Харрис.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать

10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Харрис США выборы президента
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Материалы по теме
NYT рассказала о серии загадочных видео Мелании Трамп
Политика
«В беде»: Time после дебатов поместил на обложку фото Трампа
Политика
Кремлю не понравилось упоминание Путина на дебатах Трампа и Харрис
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 11 сен, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 11 сен, 17:51
Трамп заявил, что выиграл дебаты и не считает необходимым новый раундПолитика, 05:16
В РАН предупредили об ударе облака солнечной плазмы 13 сентябряОбщество, 04:44
Больше половины россиян отложили ремонтОбщество, 04:22
Антонов заявил, что США «довольны гибелью славян» в конфликте на УкраинеПолитика, 04:22
Умер экс-президент Перу Альберто ФухимориПолитика, 04:08
Алаудинов сообщил об уничтожении расчета «Баба-яга» в Курской областиПолитика, 03:55
Пентагон выделил Raytheon $1,2 млрд на ракеты, в том числе для УкраиныПолитика, 03:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Ямала заявил, что поджегших вертолет «втянули в преступление»Политика, 03:36
Суд лишил квартиры организовавшего атаку на Брянскую область лидера РДКОбщество, 03:11
Киев заявил о риске ядерного кризиса из-за ударов по энергообъектамПолитика, 03:02
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моряПолитика, 02:27
Экс-замглавы Липецкой области заочно арестовали с четвертой попыткиПолитика, 02:04
Центр Горловки остался без света из-за попадания снаряда в подстанциюПолитика, 01:55
Блинкен назвал вступление Украины в НАТО неизбежнымПолитика, 01:37