Лавров оценил версию о дайверах «на лодочке» в деле «Северных потоков»

Глава МИДа увидел в версии про причастность дайверов-любителей к подрывам «Северных потоков» попытку «выгородить» власти Украины. Россия будет добиваться прозрачного расследования, сказал Лавров

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В версию о дайверах-любителях на лодке, которые, как предполагается, причастны к подрывам «Северных потоков», могут верить только те, кто «боится правды» и хочет «выгородить» власти Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он упомянул недавние публикации в немецкой прессе, в которых рассказывалось о предполагаемой группе участников подрыва. «У них были навыки дайверов, они якобы наняли лодочку, поплыли на этой лодочке к месту, где проходили «Северные потоки», спустились, поставили взрывчатку и взорвали», — сказал министр.

Россия, по словам Лаврова, направила многочисленные запросы в Германию о правовой помощи, но ответов на них не было, а в Дании и Швеции заявили, что их национальные расследования по факту взрывов на «Северных потоках» были свернуты. «Мы эту тему не оставим, будем продолжать добиваться транспарентного расследования, которое всячески блокируется США, Британией и их союзниками», — отметил глава МИДа.

Немецкие издания Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD ранее сообщили, что в Германии выдали ордер на арест уроженца Киева, инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Позднее Spiegel писал, что мужчина покинул Германию, а потом сбежал из Польши на Украину. По версии следствия, Журавлев и его сообщники (четверо мужчин и одна женщина) приплыли на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda к месту, где находились газопроводы, и прикрепили взрывчатку, указывал Spiegel.

Президент Владимир Путин называл «чушью» версию, что за подрывом «Северных потоков» стоят некие украинцы, не связанные с властями в Киеве. «Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», — говорил глава государства.

Еще в сентябре 2022 года, сразу после взрывов, Путин обвинил в причастности к произошедшему «англосаксов» (так иногда называют США и Великобританию). «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — говорил он.

США и Британия опровергали свою причастность к подрывам «Северных потоков». С аналогичным заявлениям выступили и власти Украины.