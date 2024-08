Spiegel узнал детали побега подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Инструктор по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков», использовал для побега машину посольства Украины в Варшаве, пишет Der Spiegel

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Подозреваемый в причастности к подрыву «Северных потоков» украинский инструктор по дайвингу сбежал из Германии за несколько дней до выдачи ордера на его арест, пишет Der Spiegel.

Издание со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что мужчине помогли сбежать власти Польши: он вернулся на родину на автомобиле с дипломатическими номерами, который использовался посольством Украины в Варшаве.

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест Владимира Ж. в июне, писали Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD. Mash и Shot уточняли, что речь идет о 44-летнем уроженце Киева Владимире Журавлеве (в немецких и польских СМИ его имя фигурировало как Wołodymyr Z., Wolodymyr Z. и Wolodymyr S.). Он окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, отслужил в украинской армии, получил специальность «техник по обслуживанию водолазного снаряжения». Затем работал в украинском дайвинг-центре Dive Team, а также в американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

По версии следствия, Журавлев и сообщники в начале сентября 2022 года вышли из ростокского порта Хоэ-Дюне на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Позднее, как считают немецкие следователи, они прикрепили взрывчатку к трубопроводам на дне Балтийского моря. Помимо него в этом деле фигурировали еще пять человек (четверо мужчин и одна женщина).

Владимир Журавлев женат, имеет троих детей, пишет Der Spiegel. Источники издания сообщили, что его супруга занимает руководящую должность в сфере разработки программного обеспечения в дочерней компании Deutsche Börse Group и часто приезжает в Данию. Сам Журавлев бежал из Киева в феврале 2022 года, после начала военной операции на Украине, его последним местом жительства был польский город Прушкува. Журналистам удалось до него дозвониться и спросить о возможной причастности к подрывам трубопроводов; тот ответил отрицательно и бросил трубку.

После выдаче европейского ордера на арест немецкие правоохранители узнали, что «поляки не хотят подыгрывать» и считают Журавлева героем, отмечает Der Spiegel. Пресс-секретарь генерального прокурора республики Анна Адамяк сообщила об отъезде украинца на родину в начале июля.

«Машина, которая везет его через границу, видимо, не его собственная. Автомобиль, по данным силовиков, был автомобилем с дипломатическими номерами — использовался посольством Украины в Варшаве», — пишет немецкое издание.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. The New York Times, Die Zeit, The Washington Post и другие западные издания со ссылкой на источники сообщали, что диверсию организовала «проукраинская группировка», которая арендовала яхту «Андромеда» и загрузила на нее взрывчатку в немецком порту.

Германия, Дания и Швеция инициировали расследование, ФСБ России возбудила дело об акте международного терроризма. Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрыли Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер. В феврале Швеция и Дания объявили о завершении расследования.