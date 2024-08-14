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Подрыв «Северных потоков» ,  
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В Польше заявили о бегстве украинца, разыскиваемого за подрыв Nord Stream

Прокуратура Польши: разыскиваемый за подрыв Nord Stream украинец бежал из страны
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Ранее сегодня немецкие СМИ сообщили, что в ФРГ выдали ордер на арест украинца, подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков». В Польше подтвердили получение ордера, однако сообщили, что подозреваемый бежал на Украину
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Подозреваемый в причастности к подрывам «Северных потоков» (Nord Stream) украинский дайвер Владимир Ж., на арест которого власти ФРГ выдали ордер, в начале июля уехал из Польши на Украину. Об этом порталу Onet сообщила пресс-секретарь генерального прокурора республики Анна Адамяк.

Она подтвердила, что польские власти получили соответствующий ордер от немецкой стороны, однако, когда правоохранители прибыли в предполагаемое место пребывания Владимира Ж., его там уже не было. «В начале июля мужчина пересек польско-украинскую границу», — уточнила Адамяк.

ФРГ выдала ордер на арест украинца по делу о подрывах «Северных потоков»
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Место утечки на газопроводе &laquo;Северный поток&raquo; в Балтийском море, 28 сентября 2022 года

Ранее сегодня Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З., подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. Всего, по данным немецких СМИ, причастными к взрывам «Северных потоков» немецкие следователи считают шесть человек (пять мужчин и одна женщина), которые в начале сентября 2022 года вышли из ростокского порта Хоэ-Дюне на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda.

После остановок на Рюгене, Борнхольме и Кристиансё в Дании, в Сандхамне в Швеции и в Колобжеге в Польше судно вернулось в Росток. По версии следствия, в какой-то момент пути дайверы нырнули на дно моря и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам.

В ходе следствия правоохранители пришли к выводу, что к взрывам могут быть причастны профессиональные водолазы. Тогда, говорится в расследовании, подозрение пало на украинцев — инструкторов подводного плавания в киевской школе Scuba Family. Помимо Владимира З., это Евгений У. и его жена Светлана.

По данным Mash и SHOT, речь идет о 44-летнем уроженце Киева Владимире Журавлеве (в немецких и польских СМИ его имя писали как Wołodymyr Z., Wolodymyr Z. и Wolodymyr S.). Он учился в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, отслужил в украинской армии, имеет специальность «Техник по обслуживанию водолазного снаряжения». Работал Журавлев в украинском дайвинг-центре DIVE TEAM, а также в американской ассоциации инструкторов по дайвингу PADI.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. The New York Times (NYT), Die Zeit, The Washington Post (WP) и другие западные издания со ссылкой на источники сообщали о действиях «проукраинской группировки», которая арендовала яхту «Андромеда», загрузила на нее взрывчатку в немецком порту и затем вышла к месту взрывов.

Власти Украины все обвинения в причастности к взрывам опровергали. Российский президент Владимир Путин возложил вину за произошедшее на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
украинец побег Польша Украина Северный поток розыск Германия Военная операция на Украине
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