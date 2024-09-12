Лавров заявил о давно полученном Киевом разрешении бить вглубь России

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Западные страны уже давно разрешили Киеву наносить удары вглубь российских территорий дальнобойным оружием, заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас его (решение о снятии ограничений. — РБК) пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — сказал министр, добавив, что Россия в этом не сомневается.

Такую же точку зрения выразил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, дискуссия о возможном разрешении Запада бить вглубь России является камуфляжной.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил союзников на Западе разрешить Киеву ракетные удары вглубь территории России. США этого не допускали, однако позже там заявили о возможном снятии ограничений.

Накануне американский президент Джо Байден заявил, что США работают над отменой запрета для Украины на удары вглубь России.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.