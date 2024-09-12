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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил о давно полученном Киевом разрешении бить вглубь России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Клименко / Reuters
Фото: Александр Клименко / Reuters

Западные страны уже давно разрешили Киеву наносить удары вглубь российских территорий дальнобойным оружием, заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас его (решение о снятии ограничений. — РБК) пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — сказал министр, добавив, что Россия в этом не сомневается.

Такую же точку зрения выразил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, дискуссия о возможном разрешении Запада бить вглубь России является камуфляжной.

Песков допустил, что США уже разрешили Украине бить вглубь России ATACMS
Политика
Фото:Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил союзников на Западе разрешить Киеву ракетные удары вглубь территории России. США этого не допускали, однако позже там заявили о возможном снятии ограничений.

Накануне американский президент Джо Байден заявил, что США работают над отменой запрета для Украины на удары вглубь России.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Дальнобойное оружие Киев МИД Запад
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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