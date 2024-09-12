Глава МИДа заявил пранкерам о «нулевом» желании Польши защищать Украину

Сейчас желание Польши защищать Украину «нулевое», заявил глава МИДа Сикорский в беседе с пранкерами. Однако все может измениться, «если Украина, если фронт начнет рушиться», считает он. Москва осуждает военную помощь Киеву

Радослав Сикорский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

У Польши на данный момент «нулевое» желание защищать Украину, но это может измениться, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

В беседе министр не исключил, что «все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться». «Но на данный момент желание это делать нулевое», — ответил он на вопрос, готова ли Варшава помочь Киеву с обороной.

Пранкеры в разговоре с Сикорским представились экс-президентом Украины Петром Порошенко. Они спросили министра, готова ли Варшава помочь Киеву вместе с другими странами, если та «потеряет некоторый контроль».

«Мой премьер-министр не хотел бы этого делать», — сказал он и напомнил о дискуссиях об уничтожении ракет над Украиной.

«Даже это на данном этапе весьма и весьма спорно, и на этот счет нет никакого согласия», — добавил Сикорский.

В июле президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны помочь с перехватом снарядов и дронов, ссылаясь на уничтожение 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет Ирана, которые в апреле атаковали Израиль.

Польша начала обсуждать эту идею еще с мая, однако в итоге отказалась сбивать ракеты над Украиной. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что cтрана — член НАТО не может самостоятельно принять такое решение, а в альянсе скептически относятся к этой идее. В частности, против нее выступил генсек Йенс Столтенберг, указав, что последствием станет втягивание НАТО в конфликт.

Сикорский со своей стороны назвал обязанностью Польши и других граничащих с Украиной стран перехват российских ракет. «Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша конституционная обязанность», — сказал он. По мнению главы МИДа, Польша имеет право сбивать ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают атомным электростанциям.

Россия осуждает оказание Киеву военной помощи со стороны западных стран и настаивает, что это не изменит исход конфликта и затянет его. В российском МИДе называли планы Польши сбивать ракеты над Украиной «авантюрным порывом» и обещали «адекватную и вполне конкретную» реакцию при реализации этой инициативы.