 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МИДа заявил пранкерам о «нулевом» желании Польши защищать Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Сейчас желание Польши защищать Украину «нулевое», заявил глава МИДа Сикорский в беседе с пранкерами. Однако все может измениться, «если Украина, если фронт начнет рушиться», считает он. Москва осуждает военную помощь Киеву
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

У Польши на данный момент «нулевое» желание защищать Украину, но это может измениться, заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

В беседе министр не исключил, что «все изменится, если Украина, если фронт начнет рушиться». «Но на данный момент желание это делать нулевое», — ответил он на вопрос, готова ли Варшава помочь Киеву с обороной.

Пранкеры в разговоре с Сикорским представились экс-президентом Украины Петром Порошенко. Они спросили министра, готова ли Варшава помочь Киеву вместе с другими странами, если та «потеряет некоторый контроль».

Министр обороны Польши сказал, что разрешить удары по России может НАТО
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

«Мой премьер-министр не хотел бы этого делать», — сказал он и напомнил о дискуссиях об уничтожении ракет над Украиной.

«Даже это на данном этапе весьма и весьма спорно, и на этот счет нет никакого согласия», — добавил Сикорский.

В июле президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны помочь с перехватом снарядов и дронов, ссылаясь на уничтожение 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет Ирана, которые в апреле атаковали Израиль.

Польша начала обсуждать эту идею еще с мая, однако в итоге отказалась сбивать ракеты над Украиной. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что cтрана — член НАТО не может самостоятельно принять такое решение, а в альянсе скептически относятся к этой идее. В частности, против нее выступил генсек Йенс Столтенберг, указав, что последствием станет втягивание НАТО в конфликт.

Сикорский со своей стороны назвал обязанностью Польши и других граничащих с Украиной стран перехват российских ракет. «Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша конституционная обязанность», — сказал он. По мнению главы МИДа, Польша имеет право сбивать ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают атомным электростанциям.

Россия осуждает оказание Киеву военной помощи со стороны западных стран и настаивает, что это не изменит исход конфликта и затянет его. В российском МИДе называли планы Польши сбивать ракеты над Украиной «авантюрным порывом» и обещали «адекватную и вполне конкретную» реакцию при реализации этой инициативы.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире

Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права

Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать

10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе

Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
пранкеры Вован и Лексус Польша Украина Военная операция на Украине Радослав Сикорский
Материалы по теме
Министр обороны Польши сказал, что разрешить удары по России может НАТО
Политика
В Польше назвали условие для уничтожения ракет над Украиной
Политика
Польша подняла в воздух самолеты из-за «напряженной ночи» на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24) Инвестиции, 11 сен, 17:51 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15) Инвестиции, 11 сен, 17:51
СК установил личность соучастника покушения на ПрилепинаПолитика, 13:24
Лавров оценил версию о дайверах «на лодочке» в деле «Северных потоков»Политика, 13:19
Акции конкурента Starlink за полгода выросли на 1300%Инвестиции, 13:14
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 13:05
Член СПЧ Кабанов вспомнил, как пел со Сванидзе революционные песниОбщество, 12:56
Как криптоставки на политику стали трендом. Что будет после выборов в СШАКрипто, 12:56
В Курской области нашли целые дроны ВСУПолитика, 12:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вице-мэр Ракова отметила рост поступлений школьников в IТ-классы на 30%Город, 12:50
На тренировке в спортцентре в Подмосковье умер 14-летний подростокОбщество, 12:50
Синоптик предсказал 115-летний рекорд жары в МосквеГород, 12:47
Фрэнсис Форд Коппола подал в суд на Variety за статью о его поведении на съемкахLife, 12:36
В Чехии выразили недовольство из-за большого числа украинцев на стадионеСпорт, 12:34
Как силовики нашли 400 мигрантов в хостеле в Москве. ВидеоОбщество, 12:33
На Сахалине военного осудили за повторный отказ от участия в спецоперацииПолитика, 12:27