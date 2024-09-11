Министр обороны Польши сказал, что разрешить удары по России может НАТО

Глава Минобороны Польши считает, что разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов по России может НАТО как блок, а не отдельные страны. В Кремле называли военную операцию ответом на возможные удары вглубь России

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Дать Украине согласие на применение дальнобойных ракет для ударов по России может НАТО как альянс, а не отдельные страны-члены, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Министр добавил, что президент Украины Владимир Зеленский поднимает этот вопрос «в каждом выступлении», передает «РИА Новости».

В конце мая ряд стран — союзниц Украины разрешили использовать поставляемое ими вооружение для ударов по приграничным российским территориям. После этого Киев усилил призывы разрешить удары западным оружием вглубь России.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале сентября говорил, что только разрешения на удары мало, необходимо и само вооружение. «Если одна только страна разрешила, а такие месседжи уже есть, мы должны знать, дала ли страна на данный момент соответствующее оружие», — сказал он. По словам Зеленского, необходимым вооружением обладают США, Германия, Франция и Великобритания.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приехали на Украину. По данным портала Axios, Блинкен и Лэмми приехали в том числе для того, чтобы дать Киеву разрешение на удары переданным оружием вглубь России. The Times пишет, что Франция и Британия поддерживают разрешение Украине дальних ударов западным оружием по России, но Киев ожидает согласия Вашингтона.

10 сентября Белый дом заявил, что политика США в этом отношении не поменялась и Вашингтон не поддерживает удары западным оружием вглубь России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что проведение военной операции на Украине само по себе является ответом на возможные удары вглубь территории России западным оружием.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.