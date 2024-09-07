В Польше назвали условие для уничтожения ракет над Украиной

Польша могла бы сбивать ракеты над Украиной, если они угрожали АЭС, с юридической точки зрения это право на самооборону, заявил Сикорский. В российском МИДе сочли эту идею «авантюрным порывом» и обещали «вполне конкретный» ответ

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Польша имеет право сбивать ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают атомным электростанциям, заявил в интервью BBC Radio 4 глава польского МИДа Радослав Сикорский.

Журналисты спросили министра, где для Польши проходят «красные линии» в отношении России и Украины и имеет ли она право сбивать ракеты в украинском воздушном пространстве. В ответ он напомнил о Чернобыльской аварии, которая произошла в 1986 году, и заявил о необходимости «помочь защитить ее АЭС» от ракет или дронов, которые, например, могут сбиться с курса. Сикорский при этом подчеркнул, что Польша «юридически имеет право на самооборону», но никаких решений на этот счет не принималось.

Ранее глава польского МИДа назвал обязанностью Варшавы перехват российских ракет над Украиной. «Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша конституционная обязанность», — сказал он.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны помочь с перехватом снарядов и дронов, ссылаясь на уничтожение 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет Ирана, которые в апреле атаковали Израиль.

Польша начала обсуждать эту идею еще с мая, однако в итоге отказалась сбивать ракеты над Украиной. Как объяснял глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, cтрана — член НАТО не может самостоятельно принять такое решение, а в альянсе скептически относятся к этой идее. В частности, против нее выступил генсек Йенс Столтенберг, указав, что последствием станет втягивание НАТО в конфликт.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исход. В российском МИДе называли планы Польши сбивать ракеты над Украиной «авантюрным порывом» и обещали «адекватную и вполне конкретную» реакцию при реализации этой инициативы.