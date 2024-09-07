 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Польше назвали условие для уничтожения ракет над Украиной

Глава МИД Польши заявил о праве сбивать ракеты над Украиной при угрозе АЭС
Сюжет
Военная операция на Украине
Польша могла бы сбивать ракеты над Украиной, если они угрожали АЭС, с юридической точки зрения это право на самооборону, заявил Сикорский. В российском МИДе сочли эту идею «авантюрным порывом» и обещали «вполне конкретный» ответ
Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press
Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Польша имеет право сбивать ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают атомным электростанциям, заявил в интервью BBC Radio 4 глава польского МИДа Радослав Сикорский.

Журналисты спросили министра, где для Польши проходят «красные линии» в отношении России и Украины и имеет ли она право сбивать ракеты в украинском воздушном пространстве. В ответ он напомнил о Чернобыльской аварии, которая произошла в 1986 году, и заявил о необходимости «помочь защитить ее АЭС» от ракет или дронов, которые, например, могут сбиться с курса. Сикорский при этом подчеркнул, что Польша «юридически имеет право на самооборону», но никаких решений на этот счет не принималось.

Ранее глава польского МИДа назвал обязанностью Варшавы перехват российских ракет над Украиной. «Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша конституционная обязанность», — сказал он.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны помочь с перехватом снарядов и дронов, ссылаясь на уничтожение 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет Ирана, которые в апреле атаковали Израиль.

НАТО объяснило, почему не будет сбивать российские ракеты над Украиной
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости
Польша начала обсуждать эту идею еще с мая, однако в итоге отказалась сбивать ракеты над Украиной. Как объяснял глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, cтрана — член НАТО не может самостоятельно принять такое решение, а в альянсе скептически относятся к этой идее. В частности, против нее выступил генсек Йенс Столтенберг, указав, что последствием станет втягивание НАТО в конфликт.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это затянет конфликт и не изменит его исход. В российском МИДе называли планы Польши сбивать ракеты над Украиной «авантюрным порывом» и обещали «адекватную и вполне конкретную» реакцию при реализации этой инициативы.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Польша Радослав Сикорский ракеты АЭС Военная операция на Украине
Материалы по теме
НАТО объяснило, почему не будет сбивать российские ракеты над Украиной
Политика
Польша объяснила, почему не будет сбивать российские ракеты над Украиной
Политика
Зеленский заявил, что Запад боится сбивать российские ракеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
В Первой лиге забили гол ударом с центра поля. ВидеоСпорт, 19:51
Событие Кэррингтона и геомагнитные бури: как изучают СолнцеРБК и Сбер, 19:44
«Спартак» сравнял счет в концовке, но проиграл по буллитам в матче КХЛСпорт, 19:37
Тренер Англии сел на скамейку запасных Ирландии перед матчем Лиги нацийСпорт, 19:30
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в ПодмосковьеОбщество, 19:27
В Польше назвали условие для уничтожения ракет над УкраинойПолитика, 19:18
В работе X произошел сильный сбойТехнологии и медиа, 19:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России предотвратили более 100 тыс. кибератак на ресурсы ЦИК и ДЭГОбщество, 18:33
Bloomberg узнал, что Запад опасается вытеснения ВСУ из Курской областиПолитика, 18:30
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 18:11
В Харькове прозвучали два взрываПолитика, 18:00
В Москве открыли первую очередь кинопарка «Москино». ФотогалереяОбщество, 17:54 
Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете ПаралимпиадыСпорт, 17:54
Саперы Росгвардии обезвредили мину-сюрприз в ЛНРПолитика, 17:41