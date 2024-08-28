 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Польша объяснила, почему не будет сбивать российские ракеты над Украиной

Глава Минобороны Польши: в НАТО не поддержали идею сбивать ракеты над Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Страна-член НАТО не может самостоятельно сбивать ракеты над Украиной, а в альянсе скептически относятся к этой идее, заявил глава Минобороны Польши. В российском МИДе называли инициативу Варшавы «авантюрным порывом»
Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш (Фото: KosiniakKamysz / X)

Члены НАТО не будут самостоятельно принимать решение сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, в Североатлантическом альянсе по этому поводу существует большой скептицизм, заявил в интервью PAP министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Ни одна страна не будет принимать подобные решения в индивидуальном порядке. Я не видел в НАТО сторонников принятия такого решения, — сказал он. — Я не удивлен, что президент [Украины Владимир] Зеленский к этому призывает, потому что это его роль. Но наша роль — принимать решения в интересах польского государства. И это то, что мы делаем сегодня».

Ранее Косиняк-Камыш заявил об отказе Польши сбивать летящие в направлении Западной Украины ракеты без согласия НАТО. В частности, он отметил нежелание эскалации конфликта со стороны США. Генсек альянса Йенс Столтенберг исключал подобную возможность. В Варшаве эту идею обсуждали с мая 2024 года.

Столтенберг не поддержал идею сбивать ракеты над Украиной силами НАТО
Политика
8 июля Зеленский указал на наличие возможности перехвата ракет и дронов в украинском воздушном пространстве при поддержке Польши — по его словам, это вытекает из соглашения Варшавы и Киева о сотрудничестве в сфере безопасности. Глава государства задался вопросом о том, почему западные страны не помогают в этом Украине, в то время как в апреле американские силы уничтожили 80 дронов и не менее шести баллистических ракет Ирана, которые атаковали Израиль.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. В российском МИДе называли «авантюрным порывом» планы Польши сбивать ракеты над Украиной и пообещали «адекватную и вполне конкретную» реакцию в случае реализации этого сценария.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Польша НАТО ракеты Минобороны
Материалы по теме
Столтенберг не поддержал идею сбивать ракеты над Украиной силами НАТО
Политика
МИД Польши заявил об обсуждении возможности сбивать ракеты над Украиной
Политика
Польша отказалась сбивать российские ракеты на Украине без согласия НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
УЕФА представил мяч нового сезона Лиги чемпионовСпорт, 17:45
Доходность ОФЗ сроком свыше 10 лет впервые в истории превысила 16%Инвестиции, 17:45
В Эстонии объяснили требование от россиян военного билета для ВНЖПолитика, 17:44
Власти ограничат въезд в Курчатов и установят блокпосты⁠Политика, 17:32
В США началось первое слушание по иску Google к российским СМИТехнологии и медиа, 17:29
Капитализация Berkshire Hathaway Уоррена Баффета превысила $1 трлнИнвестиции, 17:28
Во Франции опровергли встречу Дурова с Макроном в день задержанияПолитика, 17:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У Павла Дурова закончился срок содержания под стражейПолитика, 17:21
В энергокомпании сообщили о штатной работе рязанской ГРЭСОбщество, 17:01
Захарова заявила об участии иностранцев в боях в Курской областиПолитика, 16:59
Клуб Карпина вырвал победу у «Оренбурга» в матче Кубка РоссииСпорт, 16:58
Названы самые популярные в России люксовые машины с пробегом. ЦеныАвто, 16:52
Польша объяснила, почему не будет сбивать российские ракеты над УкраинойПолитика, 16:52
МИД исключил переговоры с Киевом из-за Курской областиПолитика, 16:45