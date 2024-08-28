Польша объяснила, почему не будет сбивать российские ракеты над Украиной

Страна-член НАТО не может самостоятельно сбивать ракеты над Украиной, а в альянсе скептически относятся к этой идее, заявил глава Минобороны Польши. В российском МИДе называли инициативу Варшавы «авантюрным порывом»

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: KosiniakKamysz / X)

Члены НАТО не будут самостоятельно принимать решение сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, в Североатлантическом альянсе по этому поводу существует большой скептицизм, заявил в интервью PAP министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Ни одна страна не будет принимать подобные решения в индивидуальном порядке. Я не видел в НАТО сторонников принятия такого решения, — сказал он. — Я не удивлен, что президент [Украины Владимир] Зеленский к этому призывает, потому что это его роль. Но наша роль — принимать решения в интересах польского государства. И это то, что мы делаем сегодня».

Ранее Косиняк-Камыш заявил об отказе Польши сбивать летящие в направлении Западной Украины ракеты без согласия НАТО. В частности, он отметил нежелание эскалации конфликта со стороны США. Генсек альянса Йенс Столтенберг исключал подобную возможность. В Варшаве эту идею обсуждали с мая 2024 года.

8 июля Зеленский указал на наличие возможности перехвата ракет и дронов в украинском воздушном пространстве при поддержке Польши — по его словам, это вытекает из соглашения Варшавы и Киева о сотрудничестве в сфере безопасности. Глава государства задался вопросом о том, почему западные страны не помогают в этом Украине, в то время как в апреле американские силы уничтожили 80 дронов и не менее шести баллистических ракет Ирана, которые атаковали Израиль.

Россия осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. В российском МИДе называли «авантюрным порывом» планы Польши сбивать ракеты над Украиной и пообещали «адекватную и вполне конкретную» реакцию в случае реализации этого сценария.