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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе пообещали ответ на попытки Польши сбить ракеты России над Украиной

Дипломат Тяпкин: Россия ответит на попытки Польши сбить ракеты над Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия сможет ответить, если Польша собьет российские ракеты в небе над Украиной, заявил «РИА Новости» директор третьего европейского департамента МИДа Олег Тяпкин.

По его словам, если польские власти поддадутся «авантюрному порыву» и решатся перехватить дальнобойные средства поражения, то реакция будет «адекватной и вполне конкретной». «Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне [Украины]», — отметил Тяпкин.

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8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение Польши и Украины о сотрудничестве в сфере безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в украинском воздушном пространстве, выпущенных в западном направлении. Власти Украины неоднократно жаловались на недостаток систем ПВО для защиты неба.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава привлечет союзников по НАТО для обсуждения этой идеи. 15 июля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил против инициативы сбивать над Украиной российские ракеты.

5 августа Зеленский заявил, что соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной эскалации конфликта и из страха перед реакцией российских властей. Он добавил, что Украина все равно обсудит возможность перехвата с государствами. По мнению украинского лидера, этот вопрос стоит рассматривать по линии Совета Украина — НАТО. Он сообщил, что поручил дипломатам работать с альянсом, чтобы назначить заседание.

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