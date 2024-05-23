 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД Польши заявил об обсуждении возможности сбивать ракеты над Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
В Польше обсуждают возможность использовать свои ПВО, чтобы сбивать ракеты над приграничными районами Украины, заявили в МИДе. При этом речь не идет о передаче систем, подчеркнули там. Россия осуждает военную помощь Украине

Польша рассматривает возможность использовать свои системы противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран, пока решений по этому вопросу нет, заявил спикер польского МИДа Павел Вронский в комментарии «Укринформ».

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точки зрения, но никаких решений по этому делу нет», — сказал он, добавив, что украинская сторона обратилась к польской стороне с такой инициативой.

Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последние также должны согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИДа Польши подчеркнул, что речь не идет о передаче систем Украине: «Нет такой возможности, что польская система ПВО находится за пределами границ страны».

По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная «дальней авиацией РФ», как утверждали польские военные. МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение, поскольку из ответа польской стороны на его вопрос о доказательствах «не явствовало, что такие доказательства будут представлены».

Зеленский в Нормандии попросит участия НАТО в защите неба Украины
Политика

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призывал страны Запада участвовать в защите украинского воздушного пространства по примеру того, как США и Великобритания сбивали ракеты во время атаки Ирана на Израиль в апреле. В США ответили, что эти конфликты разные, поэтому Вашингтон не будет участвовать в конфликте на Украине «в боевой роли».

Politico сообщала, что Зеленский собирается «попросить НАТО сбивать российские ракеты» во время посещения мероприятий в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.

За использование западных систем ПВО с территории стран НАТО для защиты воздушного пространства над приграничными регионами Украины, чтобы снять нагрузку с украинских средств противовоздушной обороны высказывались и некоторые немецкие политики. В то же время глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених назвал эту идею опасной, поскольку она означает отказ от принципа, «согласно которому мы не хотим активно вмешиваться».

Российские власти осуждают помощь западных стран Украине, в том числе военную.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ПВО Польша ракеты Украина
Материалы по теме
WSJ узнала, что Украина стала реже сбивать российские ракеты
Политика
В Германии назвали опасной идею сбивать российские ракеты силами НАТО
Политика
Кремль расценил как истерику просьбу Зеленского разрешить удары по России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 22 мая, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 22 мая, 17:18
МИД Польши заявил об обсуждении возможности сбивать ракеты над Украиной Политика, 02:40
Германия выступила против конфискации активов России для помощи Украине Политика, 02:34
Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил его в Чечню Политика, 01:35
Минэнерго пообещало компенсировать недовыполнение плана по добыче нефти Экономика, 01:33
Юристы рассказали, как у дачников могут забрать заброшенные шесть соток Общество, 01:23
Путин поддержал выдвижение на второй срок двух губернаторов Политика, 01:21
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Политика, 00:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В НАТО заявили, что не намерены вводить войска на Украине Политика, 00:23
Богатейшие кланы мира назвали большую угрозу, чем конфликт на Украине Бизнес, 00:17
Что означает решение ЕС об изъятии доходов c активов Банка России Финансы, 00:00
«Аталанта» Миранчука выиграла Лигу Европы, разгромив «Байер» Спорт, 22 мая, 23:53
Белый дом признал отсутствие данных о поставках Китаем вооружений России Политика, 22 мая, 23:40
Зеленский в Нормандии попросит участия НАТО в защите неба Украины Политика, 22 мая, 23:35
МВД выплатит семье убитой студентки Пехтелевой ₽700 тыс. за халатность Политика, 22 мая, 23:25