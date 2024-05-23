МИД Польши заявил об обсуждении возможности сбивать ракеты над Украиной

В Польше обсуждают возможность использовать свои ПВО, чтобы сбивать ракеты над приграничными районами Украины, заявили в МИДе. При этом речь не идет о передаче систем, подчеркнули там. Россия осуждает военную помощь Украине

Польша рассматривает возможность использовать свои системы противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран, пока решений по этому вопросу нет, заявил спикер польского МИДа Павел Вронский в комментарии «Укринформ».

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точки зрения, но никаких решений по этому делу нет», — сказал он, добавив, что украинская сторона обратилась к польской стороне с такой инициативой.

Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последние также должны согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИДа Польши подчеркнул, что речь не идет о передаче систем Украине: «Нет такой возможности, что польская система ПВО находится за пределами границ страны».

По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная «дальней авиацией РФ», как утверждали польские военные. МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение, поскольку из ответа польской стороны на его вопрос о доказательствах «не явствовало, что такие доказательства будут представлены».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призывал страны Запада участвовать в защите украинского воздушного пространства по примеру того, как США и Великобритания сбивали ракеты во время атаки Ирана на Израиль в апреле. В США ответили, что эти конфликты разные, поэтому Вашингтон не будет участвовать в конфликте на Украине «в боевой роли».

Politico сообщала, что Зеленский собирается «попросить НАТО сбивать российские ракеты» во время посещения мероприятий в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.

За использование западных систем ПВО с территории стран НАТО для защиты воздушного пространства над приграничными регионами Украины, чтобы снять нагрузку с украинских средств противовоздушной обороны высказывались и некоторые немецкие политики. В то же время глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених назвал эту идею опасной, поскольку она означает отказ от принципа, «согласно которому мы не хотим активно вмешиваться».

Российские власти осуждают помощь западных стран Украине, в том числе военную.