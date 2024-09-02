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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Польши назвал обязанностью Варшавы перехват российских ракет

Сюжет
Военная операция на Украине
Генсек НАТО выступил против перехвата ракет над Украиной, заявив, что это втянет альянс в конфликт. Глава МИД Польши считает, что каждая страна ответственна за защиту воздушного пространства. МИД России обещал «адекватную реакцию»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство, заявил Financial Times глава польского МИДа Радослав Сикорский.

По словам министра, польские власти должны обеспечивать безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над украинской территорией может втянуть НАТО в военный конфликт России и Украины. «Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша конституционная обязанность», — сказал Сикорский.

Глава МИДа считает, что сбивать летящие в сторону Польши снаряды — это «законная самооборона»: «Если они вторгнутся в наше воздушное пространство, появится значительный риск, что обломки могут кого-то ранить».

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8 июля Киев и Варшава подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, по которому обязались обсудить «возможность перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БПЛА, запущенных в направлении территории Польши, следуя необходимым процедурам, согласованным заинтересованными странами и организациями». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против этой идеи, предупредив, что альянс в таком случае «станет частью конфликта».

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш несколько раз говорил, что Варшава не будет сбивать ракеты, не получив согласия Североатлантического альянса. По словам премьера Дональда Туска, иногда невозможно быстро определить, что именно оказалось в воздушном пространстве страны — военная цель или гражданский объект. Союзники Польши «рекомендуют определенную сдержанность», когда идет речь о перехвате неопознанных объектов, «если нет угрозы», сказал он газете Rzeczpospolita.

Польша неоднократно поднимала в воздух самолеты в связи с «интенсивной активностью дальней авиации» России по ночам, когда на Украине звучала воздушная тревога, а в нескольких городах раздавались взрывы, в последний раз — в ночь на 2 сентября. 26 августа, когда Минобороны России отчиталось о массированном ударе по украинским энергообъектам, польские военные заявили, что на территорию Польши со стороны Украины залетел «воздушный объект», в военном командовании предположили, что это был дрон. Однако 28 августа Туск заявил, что эти данные не подтверждены: «Около 400 солдат 24 часа в сутки ищут следы одного или двух дронов, но пока нет стопроцентной уверенности в том, что они вошли в воздушное пространство Польши».

Российский МИД называл «авантюрным порывом» идею польских чиновников перехватывать ракеты над Украиной и пообещал, что реакция Москвы будет «адекватной и вполне конкретной».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша Радослав Сикорский ракеты Украина
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