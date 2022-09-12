В России выбирают губернаторов и депутатов. Главное

Выборы разного уровня прошли в 82 регионах России, начавшись 9 сентября и завершившись вечером в единый день голосования 11 сентября. О ходе и результатах выборов — в материале РБК

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россияне выбирали губернаторов, членов региональных и городских парламентов, а также депутатов местных законодательных органов. Голосование продолжалось в течение трех дней и завершилось в воскресенье вечером. По предварительным данным подсчета, в большинстве регионов на губернаторских выборах лидируют единороссы.

Результаты голосования и явка (обновлено в 00:00)

Центральная избирательная комиссия приводит предварительные данные по голосованию на выборах губернаторов, передает корреспондент РБК:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия») после подсчета 78,42% протоколов набирает 65,68% голосов. У коммуниста Александра Ивачева -12,98%

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лидирует на выборах главы региона с 80,24%. Обработаны 53,47% протоколов. У представителя ЛДПР Евгения Мишина — 6,46%.

В Бурятии глава региона Алексей Цыденов («Единая Россия») лидирует с 86,14% голосов (после обработки 98,2% протоколов). На втором месте коммунист Виктор Малышенко с 7,16%.

Глава Удмуртии Александр Бречалов («Единая Россия») набирает 62,57% голосов после обработки 52,45% протоколов. На втором месте Александр Сыров от КПРФ с 20.2%. Объявленный в розыск после приговора в 10 лет колонии депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» — четвертый, с 3,55%.

Глава Карелии Артур Парфенчиков («Единая Россия») набирает 68,9% голосов после обработки 85,31% протоколов. У справоросса Андрея Рогалевича — 13,36%, у коммуниста Евгения Ульянова -13,04%.

В Адыгее депутаты Госсовета республики переизбрали действующего главу республики Мурата Кумпилова («Единая Россия»), который занимает пост с 2017 года. Решение было принято единогласно.

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев (самовыдвиженец) после обработки 75,55% протоколов набирает 81,45% голосов.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев (самовыдвиженец) после обработки 88,57% протоколов набирает 82,07% голосов.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков («Единая Россия») — 83,77% голосов после обработки 51,05% протоколов.

В Саратовской области лидирует действующий временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин («Единая Россия»), он после подсчета первых 10,51% протоколов набирает 78,89% голосов.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев («Единая Россия») набирает 83,79% голосов после обработки 95% протоколов. На втором месте Антон Сидорко от КПРФ — 6.5%.

В Кировской области после обработки 75,85% бюллетеней лидирует врио губернатора Александр Соколов («Единая Россия») с 73,32% голосов. На втором месте Сергей Мамаев от КПРФ - 13,03%.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин («Единая Россия») набирает 76,87% голосов после подсчета 88,25% протоколов, у Ольги Ефимовой от КПРФ - 11,17%.

Врио главы Томской области Владимир Мазур («Единая Россия») набирает после обработки 100% протоколов 84,94% голосов. Его ближайший конкурент справоросс Галина Немцева — 6,08%.

Врио главы Тамбовской области Максим Егоров («Единая Россия») набирает 85,78% голосов после обработки 78,87% протоколов. Коммунист Андрей Жидков получил поддержку 6,53% избирателей.

Муниципальные выборы в столице и области:

В Москве явка на муниципальных выборах по состоянию на 18:00 составила 32,8% (электронное и очное голосование). Дистанционно проголосовали более 1,7 млн человек, на участках избирателям выдали 645 436 бюллетеней. Явка по электронному голосованию составила 41%.

явка на муниципальных выборах по состоянию на 18:00 составила 32,8% (электронное и очное голосование). Дистанционно проголосовали более 1,7 млн человек, на участках избирателям выдали 645 436 бюллетеней. Явка по электронному голосованию составила 41%. В Московской области на муниципальных выборах явка, по данным на 15:00 мск, составила 15,38%.

на муниципальных выборах явка, по данным на 15:00 мск, составила 15,38%. По данным на 22.00 мск, система онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве обработала и расшифровала все полученные электронные бюллетени (1 692 196 штук). Процедура заняла меньше часа.

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По выборам в региональные заксобрания ЦИК приводит следующие данные:

На выборах в Сахалинскую областную думу «Единая Россия» набирает 47,2% голосов (после обработки 100% протоколов).

«Единая Россия» набирает 47,2% голосов (после обработки 100% протоколов). На выборах в думу Петропавловск-Камчатского городского округа лидером является «Единая Россия» с 54,30% голосов после обработки 94,97% протоколов.

лидером является «Единая Россия» с 54,30% голосов после обработки 94,97% протоколов. На выборах депутатов Госсовета Удмуртии лидирует «Единая Россия» с 47,73% голосов после подсчета первых 0,17% протоколов.

лидирует «Единая Россия» с 47,73% голосов после подсчета первых 0,17% протоколов. «Единая Россия» набирает 64,8% голосов на выборах в Саратовскую областную думу после обработки 30,28% протоколов.

после обработки 30,28% протоколов. На выборах депутатов законодательного собрания Краснодарского края «Единая Россия» после обработки первых бюллетеней набирает более 70% голосов.

«Единая Россия» после обработки первых бюллетеней набирает более 70% голосов. В Пензенской области на выборах в заксобрание «Единая Россия» после обработки 0,1% протоколов набирает 98,3% голосов.

на выборах в заксобрание «Единая Россия» после обработки 0,1% протоколов набирает 98,3% голосов. На выборах в городской совет Горно-Алтайска в Республике Алтай «Единая Россия» получила 20 из 21 мест, сообщил секретарь регионального отделения партии и председатель республиканского Государственного собрания Артур Кохоев.

Как сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова, явка при голосовании через электронную систему в регионах, где она была доступна, составила более 83%.

Жалобы и нарушения

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил журналистам на пресс-конференции, что серьезных правонарушений при голосовании, которые требовали вмешательства Центральной избирательной комиссии или сотрудников МВД, на данный момент не выявлено.

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД России Михаил Давыдов сообщил на брифинге в ЦИК, что полиция возбудила восемь связанных с выборами уголовных дел и выявила 156 административных правонарушений.

Ранее 11 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что за первые два дня голосования ЦИК получила сообщения о возможных недостатках в избирательной сфере из десяти регионов. «Из 72 оставшихся регионов, где проходят выборы, таких сообщений вообще не поступало», — добавила она.

Памфилова также рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, чтобы комиссия успела рассмотреть все жалобы.

В аппарате уполномоченного по правам человека России не выявили серьезных нарушений в ходе голосования, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. «Мое общее впечатление — выборы прошли на высоком правовом уровне, серьезных нарушений избирательных прав граждан зафиксировано не было. Повышается доступность голосования из-за внедрения новых способов его реализации, в частности ДЭГ, которое в этом году реализовано полностью на российской программной», — написала она в Telegram.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила журналистам, что к ним поступило примерно 50–60 жалоб на систему дистанционного электронного голосования. «Я не могу сказать в процентах, но в абсолютных числах примерно 50–60. Это те люди, которые своевременно не позаботились и не актуализировали свою учетную запись на mos.ru», — сказала Кириллова.

По словам руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, система дистанционного электронного голосования в Москве работала штатно все три дня, она благополучно пережила более 10 тыс. DDoS-атак. «У нас за весь период было более 10 тыс. DDoS-атак на нашу систему. Система устояла, выдержала», — цитирует Ковалева ТАСС.

Губернаторские выборы проходят во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Свердловской и Новгородской областях, а также в Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл. Кроме того, выборы главы региона пройдут и в Адыгее, но там руководителя субъекта избирает парламент. Парламенты регионов избирают в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском и Сахалинском краях, а также в Пензенской и Саратовской областях. Еще в 28 регионах пройдут дополнительные выборы в местные законодательные органы. Городские парламенты выбирают в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле. В Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований. Жители Москвы, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей могли проголосовать с помощью системы дистанционного голосования.

Депутаты обнаружили вмешательство Запада

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев, выступая на прямой линии в ЦИК в режиме онлайн, заявил, что он и его коллеги увидели «попытки вмешательства в выборы в России с использованием немалых материальных и информационно-манипулятивных ресурсов». Обвинил он в этих попытках страны Запада, которые, по его мнению, «стремятся дискредитировать наши избирательные процессы», а также пытаются «внедрить в представительные органы власти своих, подготовленных на своих же базах агентов влияния».

Пискарев заявил, что деятельность «по продвижению выгодных Западу кандидатов координируется и финансируется преимущественно пятью центрами управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и с Украины». «Под их контролем находится примерно 100 медиапроектов, которые также отрабатывают задания по производству фейков о деятельности наших вооруженных сил в ходе СВО и в целом о нашей стране, разжигают сепаратистские настроения в регионах», — рассказал депутат.

По его мнению, объем финансирования «всей этой подрывной деятельности» за последние месяцы вырос в несколько раз и составляет «порядка $30 млн в месяц».

Где голосовали политические лидеры

Президент России Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве дистанционно и заранее, до единого дня голосования. «Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал 10 сентября президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Накануне участие в электронном голосовании на московских выборах принял зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он проголосовал с помощью планшета, видео опубликовала партия «Единая Россия», главой которой он является. «Удобно», — отметил Медведев после того, как отдал свой голос.

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в электронном дистанционном голосовании на выборах муниципальных депутатов Москвы, сообщила в Telegram пресс-служба правительства. Мэр Москвы Сергей Собянин также воспользовался электронной системой.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов не стал пользоваться возможностью отдать голос через систему электронного голосования и лично пришел на избирательный участок в Москве. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков проголосовал лично на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга.

Пришли на избирательные участки, в частности, главы Калининградской, Кировской, Рязанской и Сахалинской областей.

Как проходило онлайн-голосование в регионах

Проголосовать электронно могли жители восьми регионов. В большинстве из них проводили онлайн-голосование впервые: только в трех субъектах — Москве, Курской и Ярославской областях — дистанционное электронное голосование (ДЭГ) уже использовалось во время прошлогодних выборов в Госдуму.

Пик голосующих электронно пришелся на первые часы первого дня голосования. В Псковской области к 11:30 утра, согласно порталу наблюдения, свой голос на выборах депутатов гордумы отдали почти 50% всех зарегистрированных на ДЭГ — число принятых бюллетеней составило 5855 (из максимально возможных 11 878 бюллетеней). За первую минуту онлайн проголосовали три человека, сообщил избирком Псковской области. На выборах губернатора Ярославской области с 8 до 10 утра проголосовали уже 26% решивших голосовать онлайн, а в Новгородской области — 12%.

К концу первого дня голосования голос за кандидатов в губернаторы Калининградской области отдали почти 60% желающих голосовать электронно. Вечером 10 сентября в семи субъектах (кроме Москвы, где не нужно было заранее регистрироваться) явка на ДЭГ превышала 60% от 110 тыс. записавшихся. Явка на ДЭГ традиционно выше очной. Для сравнения: итоговая явка избирателей на онлайн-голосование в Думу в 2021 году составила 93,21%, в Москве — 96%.

Сбоев в федеральной системе ДЭГ не наблюдалось, говорила по итогам второго дня голосования глава ЦИК Элла Памфилова. В то же время она отмечала, что «в течение первого дня голосования фиксировали большой объем различных обращений в системе ДЭГ из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности». В Москве наблюдатели и члены комиссий в первый день сообщали о сбое в работе электронного списка избирателей. В общественном штабе по наблюдению за выборами замедление системы объяснили DDoS-атакой.