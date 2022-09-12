В России выбирают губернаторов и депутатов. Главное

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска Политика, 01:04
Байден и Штайнмайер посетят похороны Елизаветы II Политика, 00:58
Минцифры сообщило о 35 тыс. атак на систему электронного голосования Политика, 00:44
NYT сообщила о помощи США при подготовке контрнаступления Украины Политика, 00:40
ЦИК объявил предварительные итоги выборов глав регионов Политика, 00:35
В России выбирают губернаторов и депутатов. Главное Политика, 00:32
Сборная Италии победила на отобранном у России ЧМ по волейболу Спорт, 00:05
США перестали закупать железо и сталь в России Бизнес, 00:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
На Украине задержали экс-главу Харьковского СБУ по делу о госизмене Политика, 11 сен, 23:52
Предвзятое отношение: почему людям с инвалидностью трудно найти работу Партнерский проект, 11 сен, 23:45
ЦИК назвал предварительные итоги выборов глав Бурятии и Томской области Политика, 11 сен, 23:36
Зеленский отказался в ближайшее время вести переговоры с Россией Политика, 11 сен, 23:27
Крейчикова и Синякова собрали карьерный «Большой шлем» в парном разряде Спорт, 11 сен, 23:05
Выгуливать обязан: каких норм не хватает в российских законах о животных Партнерский проект, 11 сен, 22:55
Единый день голосования ,  
0 

В России выбирают губернаторов и депутатов. Главное

Выборы разного уровня прошли в 82 регионах России, начавшись 9 сентября и завершившись вечером в единый день голосования 11 сентября. О ходе и результатах выборов — в материале РБК
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россияне выбирали губернаторов, членов региональных и городских парламентов, а также депутатов местных законодательных органов. Голосование продолжалось в течение трех дней и завершилось в воскресенье вечером. По предварительным данным подсчета, в большинстве регионов на губернаторских выборах лидируют единороссы.

Результаты голосования и явка (обновлено в 00:00)

Центральная избирательная комиссия приводит предварительные данные по голосованию на выборах губернаторов, передает корреспондент РБК:

  • Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия») после подсчета 78,42% протоколов набирает 65,68% голосов. У коммуниста Александра Ивачева -12,98%

  • Губернатор Калининградской области Антон Алиханов лидирует на выборах главы региона с 80,24%. Обработаны 53,47% протоколов. У представителя ЛДПР Евгения Мишина — 6,46%.

  • В Бурятии глава региона Алексей Цыденов («Единая Россия») лидирует с 86,14% голосов (после обработки 98,2% протоколов). На втором месте коммунист Виктор Малышенко с 7,16%.

  • Глава Удмуртии Александр Бречалов («Единая Россия») набирает 62,57% голосов после обработки 52,45% протоколов. На втором месте Александр Сыров от КПРФ с 20.2%. Объявленный в розыск после приговора в 10 лет колонии депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» — четвертый, с 3,55%.

  • Глава Карелии Артур Парфенчиков («Единая Россия») набирает 68,9% голосов после обработки 85,31% протоколов. У справоросса Андрея Рогалевича — 13,36%, у коммуниста Евгения Ульянова -13,04%.

  • В Адыгее депутаты Госсовета республики переизбрали действующего главу республики Мурата Кумпилова («Единая Россия»), который занимает пост с 2017 года. Решение было принято единогласно.

  • Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев (самовыдвиженец) после обработки 75,55% протоколов набирает 81,45% голосов.

  • Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев (самовыдвиженец) после обработки 88,57% протоколов набирает 82,07% голосов.

  • Врио губернатора Рязанской области Павел Малков («Единая Россия») — 83,77% голосов после обработки 51,05% протоколов.

  • В Саратовской области лидирует действующий временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин («Единая Россия»), он после подсчета первых 10,51% протоколов набирает 78,89% голосов.

  • Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев («Единая Россия») набирает 83,79% голосов после обработки 95% протоколов. На втором месте Антон Сидорко от КПРФ — 6.5%.

  • В Кировской области после обработки 75,85% бюллетеней лидирует врио губернатора Александр Соколов («Единая Россия») с 73,32% голосов. На втором месте Сергей Мамаев от КПРФ - 13,03%. 

  • Губернатор Новгородской области Андрей Никитин («Единая Россия») набирает 76,87% голосов после подсчета  88,25% протоколов, у Ольги Ефимовой от КПРФ - 11,17%. 

  • Врио главы Томской области Владимир Мазур («Единая Россия») набирает после обработки 100% протоколов 84,94% голосов. Его ближайший конкурент справоросс Галина Немцева — 6,08%.

  • Врио главы Тамбовской области Максим Егоров («Единая Россия») набирает 85,78% голосов после обработки 78,87% протоколов. Коммунист Андрей Жидков получил поддержку 6,53% избирателей.

В Думе оценили затраты Запада на «дискредитацию» выборов в России
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Муниципальные выборы в столице и области:

  • В Москве явка на муниципальных выборах по состоянию на 18:00 составила 32,8% (электронное и очное голосование). Дистанционно проголосовали более 1,7 млн человек, на участках избирателям выдали 645 436 бюллетеней. Явка по электронному голосованию составила 41%.
  • В Московской области на муниципальных выборах явка, по данным на 15:00 мск, составила 15,38%.
  • По данным на 22.00 мск, система онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве обработала и расшифровала все полученные электронные бюллетени (1 692 196 штук). Процедура заняла меньше часа.
Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Stephanie Keith / Getty Images Злые и жадные: что с людьми делает недосып
Исследования
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Восемь советов для тех, кто хочет научиться бегать регулярно
Инструкции
Pro
Три долгосрочных HR-тренда и шесть вызовов для лидера
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: John Innes Centre UK / Getty Images Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта
Инструкции
Pro
14 принципов управления от автора «японского экономического чуда»
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи

По выборам в региональные заксобрания ЦИК приводит следующие данные:

  • На выборах в Сахалинскую областную думу «Единая Россия» набирает 47,2% голосов (после обработки 100% протоколов).
  • На выборах в думу Петропавловск-Камчатского городского округа лидером является «Единая Россия» с 54,30% голосов после обработки 94,97% протоколов.
  • На выборах депутатов Госсовета Удмуртии лидирует «Единая Россия» с 47,73% голосов после подсчета первых 0,17% протоколов.
  • «Единая Россия» набирает 64,8% голосов на выборах в Саратовскую областную думу после обработки 30,28% протоколов.
  • На выборах депутатов законодательного собрания Краснодарского края «Единая Россия» после обработки первых бюллетеней набирает более 70% голосов.
  • В Пензенской области на выборах в заксобрание «Единая Россия» после обработки 0,1% протоколов набирает 98,3% голосов.
  • На выборах в городской совет Горно-Алтайска в Республике Алтай «Единая Россия» получила 20 из 21 мест, сообщил секретарь регионального отделения партии и председатель республиканского Государственного собрания Артур Кохоев.

Как сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова, явка при голосовании через электронную систему в регионах, где она была доступна, составила более 83%.

Жалобы и нарушения

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил журналистам на пресс-конференции, что серьезных правонарушений при голосовании, которые требовали вмешательства Центральной избирательной комиссии или сотрудников МВД, на данный момент не выявлено.

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД России Михаил Давыдов сообщил на брифинге в ЦИК, что полиция возбудила восемь связанных с выборами уголовных дел и выявила 156 административных правонарушений.

Ранее 11 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что за первые два дня голосования ЦИК получила сообщения о возможных недостатках в избирательной сфере из десяти регионов. «Из 72 оставшихся регионов, где проходят выборы, таких сообщений вообще не поступало», — добавила она.

Памфилова также рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, чтобы комиссия успела рассмотреть все жалобы.

В аппарате уполномоченного по правам человека России не выявили серьезных нарушений в ходе голосования, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. «Мое общее впечатление — выборы прошли на высоком правовом уровне, серьезных нарушений избирательных прав граждан зафиксировано не было. Повышается доступность голосования из-за внедрения новых способов его реализации, в частности ДЭГ, которое в этом году реализовано полностью на российской программной», — написала она в Telegram.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила журналистам, что к ним поступило примерно 50–60 жалоб на систему дистанционного электронного голосования. «Я не могу сказать в процентах, но в абсолютных числах примерно 50–60. Это те люди, которые своевременно не позаботились и не актуализировали свою учетную запись на mos.ru», — сказала Кириллова.

По словам руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, система дистанционного электронного голосования в Москве работала штатно все три дня, она благополучно пережила более 10 тыс. DDoS-атак. «У нас за весь период было более 10 тыс. DDoS-атак на нашу систему. Система устояла, выдержала», — цитирует Ковалева ТАСС.

Глава ЦИК заявила о планах Запада дискредитировать российские выборы
Политика
Элла Памфилова

Губернаторские выборы проходят во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Свердловской и Новгородской областях, а также в Удмуртии, Карелии, Бурятии и Марий Эл. Кроме того, выборы главы региона пройдут и в Адыгее, но там руководителя субъекта избирает парламент.

Парламенты регионов избирают в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском и Сахалинском краях, а также в Пензенской и Саратовской областях. Еще в 28 регионах пройдут дополнительные выборы в местные законодательные органы.

Городские парламенты выбирают в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле.

В Москве проходят выборы депутатов муниципальных образований.

Жители Москвы, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей могли проголосовать с помощью системы дистанционного голосования.

Депутаты обнаружили вмешательство Запада

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев, выступая на прямой линии в ЦИК в режиме онлайн, заявил, что он и его коллеги увидели «попытки вмешательства в выборы в России с использованием немалых материальных и информационно-манипулятивных ресурсов». Обвинил он в этих попытках страны Запада, которые, по его мнению, «стремятся дискредитировать наши избирательные процессы», а также пытаются «внедрить в представительные органы власти своих, подготовленных на своих же базах агентов влияния».

Пискарев заявил, что деятельность «по продвижению выгодных Западу кандидатов координируется и финансируется преимущественно пятью центрами управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и с Украины». «Под их контролем находится примерно 100 медиапроектов, которые также отрабатывают задания по производству фейков о деятельности наших вооруженных сил в ходе СВО и в целом о нашей стране, разжигают сепаратистские настроения в регионах», — рассказал депутат.

По его мнению, объем финансирования «всей этой подрывной деятельности» за последние месяцы вырос в несколько раз и составляет «порядка $30 млн в месяц».

Где голосовали политические лидеры

Президент России Владимир Путин проголосовал на муниципальных выборах в Москве дистанционно и заранее, до единого дня голосования. «Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал 10 сентября президент, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Накануне участие в электронном голосовании на московских выборах принял зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он проголосовал с помощью планшета, видео опубликовала партия «Единая Россия», главой которой он является. «Удобно», — отметил Медведев после того, как отдал свой голос.

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в электронном дистанционном голосовании на выборах муниципальных депутатов Москвы, сообщила в Telegram пресс-служба правительства. Мэр Москвы Сергей Собянин также воспользовался электронной системой.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов не стал пользоваться возможностью отдать голос через систему электронного голосования и лично пришел на избирательный участок в Москве. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков проголосовал лично на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга.

Пришли на избирательные участки, в частности, главы Калининградской, Кировской, Рязанской и Сахалинской областей.

Как голосовали российские политики на выборах — 2022. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Как проходило онлайн-голосование в регионах

Проголосовать электронно могли жители восьми регионов. В большинстве из них проводили онлайн-голосование впервые: только в трех субъектах — Москве, Курской и Ярославской областях — дистанционное электронное голосование (ДЭГ) уже использовалось во время прошлогодних выборов в Госдуму.

Пик голосующих электронно пришелся на первые часы первого дня голосования. В Псковской области к 11:30 утра, согласно порталу наблюдения, свой голос на выборах депутатов гордумы отдали почти 50% всех зарегистрированных на ДЭГ — число принятых бюллетеней составило 5855 (из максимально возможных 11 878 бюллетеней). За первую минуту онлайн проголосовали три человека, сообщил избирком Псковской области. На выборах губернатора Ярославской области с 8 до 10 утра проголосовали уже 26% решивших голосовать онлайн, а в Новгородской области — 12%.

К концу первого дня голосования голос за кандидатов в губернаторы Калининградской области отдали почти 60% желающих голосовать электронно. Вечером 10 сентября в семи субъектах (кроме Москвы, где не нужно было заранее регистрироваться) явка на ДЭГ превышала 60% от 110 тыс. записавшихся. Явка на ДЭГ традиционно выше очной. Для сравнения: итоговая явка избирателей на онлайн-голосование в Думу в 2021 году составила 93,21%, в Москве — 96%.

Сбоев в федеральной системе ДЭГ не наблюдалось, говорила по итогам второго дня голосования глава ЦИК Элла Памфилова. В то же время она отмечала, что «в течение первого дня голосования фиксировали большой объем различных обращений в системе ДЭГ из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности». В Москве наблюдатели и члены комиссий в первый день сообщали о сбое в работе электронного списка избирателей. В общественном штабе по наблюдению за выборами замедление системы объяснили DDoS-атакой.

Авторы
Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Выборы Единый день голосования губернаторы Законодательное собрание Депутаты регионы Единая Россия Справедливая Россия КПРФ ЛДПР
Материалы по теме
Памфилова сообщила о жалобах из 10 регионов за два дня выборов
Политика
Медведев проголосовал на выборах с помощью планшета
Политика
В Госдуме предложили ввести штрафы за вмешательство иноагентов в выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter