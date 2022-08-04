Глава ЦИК заявила о планах Запада дискредитировать российские выборы
За рубежом идет работа, чтобы сорвать и дискредитировать большую федеральную кампанию, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время выступления на образовательном форуме «Территория смыслов». Трансляция выступления Памфиловой доступна на странице социальной сети «ВКонтакте».
«Мы ощущаем нарастание нервного напряжения. И, несмотря на то что наши оппоненты за рубежом не проявляются, затаились... работа там идет очень серьезная, чтобы сорвать и дискредитировать большую федеральную кампанию [2024 года], и я думаю, что и этой кампании достанется», — добавила она.
Панфилова подчеркнула, что ЦИК должна учитывать этот факт в условиях, когда «англосаксонский коллективно деградирующий Запад» «ведет против России необъявленную войну». «А я думаю, что мы все более будем находить и понимание, и поддержку среди тех стран, которые тоже настрадались от этого», — считает Памфилова.
По словам главы ЦИК, главная цель ведомства — повышение доверия к выборам и обеспечение легитимности и достоверности. «Постоянно навязывалось, и у нас, и за рубежом это тиражировалось, что выборы у нас всегда недемократичны, несвободны, обязательно нарисуют результат, сфальсифицируют. Это вбивалось в голову, для того чтобы мы постоянно оправдывались», — сказала она.
«Очень большие деньги выделялись на Западе для того, чтобы каждую соринку держать, наши выборы под колпаком как элемент, рычаг влияния. Для того чтобы можно было проводить своих политиков, которые тоже находятся у них как у кукловодов под влиянием», — заявила глава ЦИК.
Единый день голосования (ЕДГ) назначен в России на 11 сентября. В этот день одновременно пройдут выборы различных уровней. Будут избраны 15 губернаторов (14 — на прямых выборах, еще один, в Адыгее, — голосованием в парламенте), 12 советов депутатов административных центров субъектов и выборы в органы местного самоуправления.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет применяться в восьми регионах — в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также в Москве.