В Адыгее переизбрали Кумпилова главой республики

В ходе тайного голосования депутаты Госсовета Адыгеи переизбрали действующего главу республики Мурата Кумпилова, который занимает пост с 2017 года. Решение было принято единогласно

Мурат Кумпилов (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Депутаты Государственного Совета-Хасэ Адыгеи в ходе тайного голосования вновь избрали главой республики Мурата Кумпилова, который занимает эту должность с 2017 года, сообщил на заседании председатель парламента республики Владимир Нарожный.

«В результате тайного голосования главой Республики Адыгея единогласно избран Кумпилов Мурат Каральбиевич», — сказал он (цитата по ТАСС).

После этого прошла церемония инаугурации.

Кроме Кумпилова, на пост главы Адыгеи претендовали также депутат парламента республики Евгений Грунин и председатель комитета парламента региона по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода. Последний также участвовал в выборах 2017 года.

Кумпилов с января 2017 года исполнял обязанности главы Адыгеи после отставки Аслана Тхакушинова. До этого он был премьер-министром республики. В сентябре того же года депутаты Госсовета тайным голосованием единогласно выбрали Кумпилова на пост главы республики.

Прямые всенародные выборы главы Адыгеи депутаты Госсовета отменили в марте 2016 года. Теперь партии предлагают свои кандидатуры на рассмотрение президента, который определяет трех кандидатов. Из них депутаты местного парламента выбирают нового главу путем тайного голосования.