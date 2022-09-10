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Путин дистанционно проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Президент Владимир Путин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

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Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве, сообщила пресс-служба Кремля на сайте.

Он отметил, что принял участие в выборах дистанционно и заранее, то есть до единого дня голосования 11 сентября.

«Это очень удобная, надежная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор», — сказал президент.

Накануне участие в электронном голосовании принял зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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С 9 по 11 сентября в России проходят выборы губернаторов, депутатов городских и региональных парламентов. В Москве выбирают муниципальных депутатов.

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Дистанционное голосование применяют избиркомы Москвы, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей. На выборах в Москве впервые используют электронный список избирателей, который должен снизить вероятность ошибок при вводе данных и снизить нагрузку на членов избиркомов, говорила председатель МГИК Ольга Кириллова.

На выборах в Москве произошел сбой в работе электронного списка
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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Теги
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