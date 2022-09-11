Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 60,86 (+0,16) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 60,47 (-0,33) Инвестиции, 09 сен, 16:33
Актриса Джина Лоллобриджида попала в больницу с переломом бедра Общество, 17:52
«Реал» впервые за 13 лет начал чемпионат Испании с пяти побед подряд Спорт, 17:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:35
Лидер «Формулы-1» выиграл пятый Гран-при подряд Спорт, 17:28
Как голосовали российские политики на выборах — 2022. Фоторепортаж Политика, 17:21 
Экс-арбитр ФИФА назвал ошибочным назначение второго пенальти в матче ЦСКА Спорт, 17:13
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 17:13
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Запорожской АЭС и вывоз зерна Политика, 17:10
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
София договорилась с Баку об обмене электроэнергии на газ Политика, 17:08
«Факел» одержал первую за 21 год победу в РПЛ Спорт, 17:02
РПЛ запросила у букмекеров информацию по матчу ЦСКА — «Краснодар» Спорт, 17:00
Сын Карла III Уильям стал принцем Уэльским Политика, 16:40
Глава МИД Черногории предложил ввести визы для россиян Политика, 16:40
«Краснодар» потребовал провести расследование судейства в матче с ЦСКА Спорт, 16:35
Единый день голосования ,  
0 

Как голосовали российские политики на выборах — 2022. Фоторепортаж

В России с 9 по 11 сентября проходят выборы разных уровней: россияне выбирали губернаторов, региональные и городские парламенты и депутатов местных законодательных органов. В ряде регионов можно было проголосовать с помощью системы дистанционного голосования. Многие, в том числе политические и общественные деятели, воспользовались этой возможностью. Другие приходили голосовать на избирательные участки
Фото:kremlin.ru
Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин голосует онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов на выборах муниципальных депутатов в Москве проголосовал на избирательном участке №142 в Доме творчества на Миуссах
 
Фото:Екатерина Штукина / Sputnik / AP
Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / AP

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев голосует дистанционно во время выборов муниципальных депутатов Москвы в резиденции «Горки»

Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев голосует на выборах главы региона на избирательном участке № 1331 в Единый день голосования
Фото:mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований столицы
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий голосует на выборах муниципальных депутатов на избирательном участке №586 в Москве
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга
Фото:Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов проголосовал на выборах главы региона на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке им. А.П. Гайдара
Фото:Александр Папырин / ТАСС
Фото: Александр Папырин / ТАСС
Губернатор Кировской области Александр Соколов с сыном во время голосования на выборах депутатов Кировской городской думы на избирательном участке № 459 в Вятской православной гимназии в Кирове
Фото:ТАСС
Фото: ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков во время голосования на выборах главы региона на избирательном участке №1023 в Русской классической школе №7
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой на избирательном участке №73 на выборах муниципальных депутатов в Москве
 
Фото:Николай Михальченко / ТАСС
Фото: Николай Михальченко / ТАСС
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время голосования на выборах депутатов областной думы на избирательном участке № 323 в политехническом колледже Сахалинского государственного университета
Теги
мультимедиа
Материалы по теме
Мишустин дистанционно проголосовал на выборах
Политика
Путин дистанционно проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Политика
Медведев проголосовал на выборах с помощью планшета
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter