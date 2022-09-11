В России с 9 по 11 сентября проходят выборы разных уровней: россияне выбирали губернаторов, региональные и городские парламенты и депутатов местных законодательных органов. В ряде регионов можно было проголосовать с помощью системы дистанционного голосования. Многие, в том числе политические и общественные деятели, воспользовались этой возможностью. Другие приходили голосовать на избирательные участки