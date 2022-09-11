Как голосовали российские политики на выборах — 2022. Фоторепортаж
В России с 9 по 11 сентября проходят выборы разных уровней: россияне выбирали губернаторов, региональные и городские парламенты и депутатов местных законодательных органов. В ряде регионов можно было проголосовать с помощью системы дистанционного голосования. Многие, в том числе политические и общественные деятели, воспользовались этой возможностью. Другие приходили голосовать на избирательные участки
Президент Владимир Путин голосует онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы
Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов на выборах муниципальных депутатов в Москве проголосовал на избирательном участке №142 в Доме творчества на Миуссах
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев голосует дистанционно во время выборов муниципальных депутатов Москвы в резиденции «Горки»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев голосует на выборах главы региона на избирательном участке № 1331 в Единый день голосования
Мэр Москвы Сергей Собянин голосует с помощью системы дистанционного электронного голосования на выборах депутатов муниципальных образований столицы
Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий голосует на выборах муниципальных депутатов на избирательном участке №586 в Москве
Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов проголосовал на выборах главы региона на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке им. А.П. Гайдара
Губернатор Кировской области Александр Соколов с сыном во время голосования на выборах депутатов Кировской городской думы на избирательном участке № 459 в Вятской православной гимназии в Кирове
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков во время голосования на выборах главы региона на избирательном участке №1023 в Русской классической школе №7
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой на избирательном участке №73 на выборах муниципальных депутатов в Москве
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время голосования на выборах депутатов областной думы на избирательном участке № 323 в политехническом колледже Сахалинского государственного университета