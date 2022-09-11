В Думе оценили затраты Запада на «дискредитацию» выборов в России

Деятельность по дискредитации российских выборов ведется в основном из США, Великобритании, Германии, Швеции и с Украины, заявил депутат Госдумы Василий Пискарев

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Работа по дискредитации выборов в России финансируется в основном из США, Великобритании, Германии, Швеции и с Украины, ежемесячные затраты на подобную деятельность составляют не менее $30 млн, заявил в ходе выступления в ЦИК председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Василий Пискарев.

«Деятельность по дискредитации наших выборов, в том числе по продвижению выгодных Западу кандидатов, координируется и финансируется преимущественно пятью центрами управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины», — сказал он.

Под контролем вышеуказанных стран, утверждает депутат, находятся около 100 медиапроектов, которые, «помимо вмешательства в выборах, отрабатывают задания по производству фейков о деятельности наших вооруженных сил при выполнении СВО [спецоперации на Украине], и в целом о нашей стране».

Комиссия, в частности, выявила попытки «медиаподдержки» западными неправительственными организациями (НПО) некоторых кандидатов на выборах муниципальных депутатов в Москве, заявил Пискарев. Кроме того, по его утверждению, комиссия зафиксировала случаи распространения иноагентами инструкций по порче бюллетеней и организации провокаций, а также обращений с призывами к кибератакам на электронную систему голосования.

В России с 9 по 11 сентября проходят выборы на разных уровнях. Граждане выбирают губернаторов, членов региональных и городских парламентов, а также депутатов местных законодательных органов.

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В Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях предусмотрели возможность электронного голосования. Опцией отдать свой голос дистанционно, в частности, воспользовались президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и глава Совета безопасности, экс-президент Дмитрий Медведев.

Замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев 11 сентября сообщал, что нарушений, которые требовали бы вмешательства ЦИК или МВД, в ходе голосования выявлено не было. В министерстве внутренних дел при этом рассказали, что в связи с проведением выборов было заведено восемь уголовных дел и выявлено более 150 административных правонарушений.