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Памфилова сообщила о жалобах из 10 регионов за два дня выборов

ЦИК рекомендовал подвести итоги выборов глав регионов и заксобраний не ранее 14 сентября
Всего выборы проходят в 82 регионах, 72 из них о предполагаемых нарушениях не сообщили, уточнила глава ЦИК
Фото: Елена Копылова / РИА Новости
Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Сообщения о возможных недостатках в избирательной сфере за первые два дня выборов поступили из 10 регионов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Из 72 оставшихся регионов, где проходят выборы, таких сообщений вообще не поступало», — добавила она. Председатель ЦИК рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, это делается для того, чтобы комиссия успела рассмотреть все жалобы.

В воскресенье в российских регионах стартовал третий день голосования на выборах различного уровня.

В 15 регионах проходят губернаторские выборы (в 14 глав регионов избирают на всеобщем голосовании, в Адыгее право выбора принадлежит парламенту). Региональные парламенты избирают в шести субъектах, еще в 28 проходят дополнительные выборы в местные законодательные органы. В Москве проходят выборы муниципальных депутатов, еще в 11 городах — городских парламентов.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Некоторые регионы, где избирательные участки открыты уже несколько часов, отчитались о явке в воскресенье. В Свердловской области, где выбирают губернатора, явка за первые два часа работы избирательных участков оказалась на уровне 3,7% (122,1 тыс. человек). В Томской области, где также проходят выборы главы региона, за первые четыре часа после открытия участков явка составила 18% (131,7 тыс. человек), отчитался региональный ЦИК.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что к 10:00 11 сентября явка в столице составила 27%.

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Накануне данные о явке 10 сентября в 17 регионах и 7 городах представил российский Центризбирком. К 20:00 мск рекордсменом по явке среди субъектов, где проходят выборы высших должностных лиц (ВДЛ), стала Тамбовская область (44,3%). Также 38% избирателей проголосовали во второй день в Саратовской области, 30,4% — в Рязанской.

Среди субъектов, где проходят выборы в органы законодательной власти, также отличилась Саратовская область — 38%. В Краснодарском крае проголосовали 37,8%, в Пензенской области — 37,1%.

Самая высокая явка среди указанных ЦИК городов, где выбирают депутатов, по итогам второго дня оказалась в Черкесске — 49,4%.

В восьми регионах, в том числе в Москве, гражданам доступно голосование в электронной форме. В столичной мэрии утром в воскресенье сообщили, что с начала выборов свой голос в таком формате отдали 1,5 млн человек, среди них — президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Элла Памфилова ЦИК губернаторские выборы Единый день голосования
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