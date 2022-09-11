Памфилова сообщила о жалобах из 10 регионов за два дня выборов
Сообщения о возможных недостатках в избирательной сфере за первые два дня выборов поступили из 10 регионов, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
«Из 72 оставшихся регионов, где проходят выборы, таких сообщений вообще не поступало», — добавила она. Председатель ЦИК рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, это делается для того, чтобы комиссия успела рассмотреть все жалобы.
В воскресенье в российских регионах стартовал третий день голосования на выборах различного уровня.
В 15 регионах проходят губернаторские выборы (в 14 глав регионов избирают на всеобщем голосовании, в Адыгее право выбора принадлежит парламенту). Региональные парламенты избирают в шести субъектах, еще в 28 проходят дополнительные выборы в местные законодательные органы. В Москве проходят выборы муниципальных депутатов, еще в 11 городах — городских парламентов.
Некоторые регионы, где избирательные участки открыты уже несколько часов, отчитались о явке в воскресенье. В Свердловской области, где выбирают губернатора, явка за первые два часа работы избирательных участков оказалась на уровне 3,7% (122,1 тыс. человек). В Томской области, где также проходят выборы главы региона, за первые четыре часа после открытия участков явка составила 18% (131,7 тыс. человек), отчитался региональный ЦИК.
В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщили, что к 10:00 11 сентября явка в столице составила 27%.
Накануне данные о явке 10 сентября в 17 регионах и 7 городах представил российский Центризбирком. К 20:00 мск рекордсменом по явке среди субъектов, где проходят выборы высших должностных лиц (ВДЛ), стала Тамбовская область (44,3%). Также 38% избирателей проголосовали во второй день в Саратовской области, 30,4% — в Рязанской.
Среди субъектов, где проходят выборы в органы законодательной власти, также отличилась Саратовская область — 38%. В Краснодарском крае проголосовали 37,8%, в Пензенской области — 37,1%.
Самая высокая явка среди указанных ЦИК городов, где выбирают депутатов, по итогам второго дня оказалась в Черкесске — 49,4%.
В восьми регионах, в том числе в Москве, гражданам доступно голосование в электронной форме. В столичной мэрии утром в воскресенье сообщили, что с начала выборов свой голос в таком формате отдали 1,5 млн человек, среди них — президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.