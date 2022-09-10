Мишустин дистанционно проголосовал на выборах

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в электронном голосовании на выборах муниципальных депутатов Москвы, передает пресс-служба правительства в Telegram.

Кроме него таким же способом проголосовали президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

С 9 по 11 сентября в России проходят выборы различного уровня: в разных регионах выбирают губернаторов, городские и региональные парламенты, а в Москве идут выборы депутатов муниципальных образований.

Дистанционное электронное голосование используется в Москве, Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской, Ярославской областях.

Помимо этого, на выборах в Москве в этом году впервые используют электронный список избирателей. Председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова говорила, что нововведение позволит избежать человеческих ошибок при вводе данных и снизить нагрузку на членов избиркомов.

По данным на 20:00 9 сентября, явка на выборы в Москве составила 16,7%. Дистанционно проголосовали более 1 млн человек, на участки пришли более 195 тыс. москвичей.