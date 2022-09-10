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Единый день голосования ,  

Медведев проголосовал на выборах с помощью планшета

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в дистанционном электронном голосовании. Он проголосовал с помощью планшета, видео опубликовала партия «Единая Россия», главой которой он является.

«Удобно», — отметил Медведев после того, как отдал свой голос.

В России с 9 по 11 сентября проходят выборы различного уровня: в разных регионах выбирают губернаторов, городские и региональные парламенты, а в Москве голосование определит муниципальных депутатов.

Дистанционное электронное голосование помимо столицы применяется в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях.

На выборах в Москве в этом году впервые используют электронный список избирателей. Нововведение позволит избежать человеческих ошибок при вводе данных и снизить нагрузку на членов избиркомов, говорила председатель МГИК Ольга Кириллова.

На выборах в Москве произошел сбой в работе электронного списка
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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Наличие электронного списка позволило отказаться от предварительной записи на онлайн-голосование — избиратели непосредственно в день выборов могут принять решение, каким образом отдать свой голос. В случае голосования электронно статус человека в системе оперативно сменится, и на участках ему откажут в выдаче бумажного бюллетеня.

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В первый день выборов в ряде районов столицы в работе электронных списков произошли сбои. В Общественном штабе по наблюдению за выборами заявили о замедлении работы электронного регистра избирателей из-за DDos-атак.

Теги
Выборы Дмитрий Медведев интернет-голосование
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