Следственный комитет вызвал на допрос экс-главу МЧС Пучкова

Владимир Пучков вызван по уголовному делу, которое касается злоупотреблений должностными полномочиями, рассказал источник РБК. Экс-министр проходит по делу свидетелем

Владимир Пучков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Следователи вызвали бывшего главу МЧС России Владимира Пучкова на допрос. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает РЕН ТВ. РБК эту информацию подтвердил источник в СКР.

По данным источника РБК, Пучкова вызвали по уголовному делу, которое было возбуждено в мае и касается злоупотреблений должностными полномочиями. В отношении кого возбуждено дело, источник не уточнил. Экс-глава МЧС проходит по этому уголовному делу свидетелем, уточнил источник.

Сам Пучков на звонок корреспондента РБК ответил, но не дослушав вопрос, положил трубку.

Должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Пучков занимал в период с 2012-го по 2018 годы.

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