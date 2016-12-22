Путин встретится с идущим на второй тур выборов врио главы Приморья

Президент России Владимир Путин проведет сегодня отдельную рабочую встречу с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко. Об этом сообщил журналистами пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
По его словам, Путин обсудит с Тарасенко вопросы развития края, запланирован «частный обед один на один».
По итогам единого дня голосования 9 сентября в первом туре не сумели победить губернаторы четырех регионов: глава Хакасии Виктор Зимин набрал 32,42% голосов и вышел во второй тур с коммунистом Валентином Коноваловым (44,81%), врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко получил 46,56%, коммунист Андрей Ищенко (24,63%), губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, набравший 35,62% голосов, встретится во втором туре с кандидатом от ЛДПР Сергеем Фургалом (35,81%), глава Владимирской области Светлана Орлова (36,42%) вышла во второй тур с представителем ЛДПР Владимиром Сипягиным (31,36%).
Сразу нескольких вторых туров на выборах губернаторов в России не было с 2004 года. Одиночные случаи были, последний — в 2015 году. Тогда кандидат от КПРФ Сергей Левченко победил действующего главу Иркутской области Сергея Ерощенко.